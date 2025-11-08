雪碧爆啦啦隊員黑幕！PO文稱富商圈「包養價目表」流傳：職業成豪門跳板
（記者洪承恩／綜合報導）網紅雪碧近日再次談及啦啦隊圈內狀況，指出有少部分成員並非單純以表演為主，而是把啦啦隊身分視為進入富商圈的跳板。她透露，自己多次在夜店、酒局或KTV等場合遇見啦啦隊成員，直言有些人在應酬場合「目的非常明確」，喝了酒就會主動靠近特定對象。
雪碧日前在Threads上表示，富商之間甚至流通著一份「包養價目表」，起價大約落在50萬元，若有額外要求，數字可以拉高到70萬甚至百萬。她說，有些女孩甚至不需要開口喊價，只要對方送上高價精品包，就會順勢成為對方女友。
圖／雪碧日前爆料啦啦隊黑幕，有些女孩將職業當成跳板。（翻攝雪碧IG）
她強調，並非所有啦啦隊女孩都如此，有人真的努力經營形象、拓展副業，但也確實存在「老鼠屎」把職業當成捷徑。雪碧說，她曾看到有人平時在外裝得很矜持，但遇到富商時立刻轉變態度，嬌柔貼近，試圖用身體換資源。
圖／雪碧日前爆料啦啦隊黑幕，有些女孩將職業當成跳板。（翻攝雪碧IG）
雪碧表示，自己也會參與應酬，但方式不同。她強調重點在於建立「朋友般的信任關係」，而不是投懷送抱，在她看來，後者是「最短視且笨的做法」。她直言，「對方可以花錢買你，也可以花錢買別人。」提醒年輕女孩應珍惜自身價值。
圖／雪碧日前爆料啦啦隊黑幕，有些女孩將職業當成跳板。（翻攝雪碧IG）
她最後感嘆，富商圈不僅有名單，甚至會把「誰在一起、誰被包養」當成聊天話題交流，她之所以知道，是因為在那些圈子裡，她被當成「能一起正常聊天的人」。雪碧表示，現實殘酷，有人靠努力創造機會，也有人選擇被環境塑造，「差別就在選擇。」
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
姐弟戀破局！星光女星控國手夫「勒暈她還出軌閨蜜」 崩潰喊話：這段婚姻不要了
