雪碧爆啦啦隊黑幕！稱富商圈流傳50萬起跳「包養價目表」

娛樂中心／徐詩詠報導

近期因「護理女神」謝侑芯命案及歌手黃明志涉毒案意外成為媒體焦點的網紅雪碧，過往爆料也意外被重新挖出。她在今年6月公開點名，稱啦啦隊界有「老鼠屎」，把這份職業當作跳板。雪碧不諱言指出，富商圈內流傳一份啦啦隊女孩的「包養價目表」，金額從50萬起跳。

雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

謝侑芯日前在大馬猝逝，雪碧發文公開後意外讓她為新聞焦點。（圖／翻攝謝侑芯IG）針對過去有啦啦隊女孩遭控破壞富商家庭一事，雪碧今年6月在Threads上就曾表示：「最近最紅的啦啦隊，還沒爆之前我都已經知道很多了。有人真的是認真經營啦啦隊，也發展自己的副業；但確實有某一些假掰、老鼠屎，把啦啦隊當作跳板。之前我只要一去夜店、或去老闆朋友請客的應酬局、酒吧、KTV招待所，都會看到很多啦啦隊。」



廣告 廣告

雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

雪碧日前公開富商內部擁有啦啦隊包養名單。（圖／翻攝雪碧IG）她進一步指出，這些女孩當中有紅的也有不紅的，但目標都很明顯。雪碧說：「這些女孩一開始矜持，酒喝了之後就跳舞、抱、黏。聽我的老闆朋友說，包養50萬就像零錢一樣，50萬不行就70萬，70萬不行就100萬。每個人都有自己的價格，不可能不被打動。有些人連喊價都不用，只要送個幾十萬的精品禮物，她就變成女朋友了。」

雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

雪碧透露啦啦隊女孩包養價碼50萬起跳。（圖／翻攝雪碧IG）對於上述現象，雪碧呼籲這些女孩：「對方可以花錢買到你，當然也可以花錢買到別人，應該珍惜自己青春的肉體。」她舉例說：「有些啦啦隊員看到我時很清高，看到老闆馬上裝出害羞的笑臉，想用身體去換資源。這是最笨的方法。我有時候也會出去應酬，但我是用腦袋跟情商交朋友。出去交際，重點在於老闆對你的態度，是把你當妹子還是朋友。」

雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

雪碧透露自己得知啦啦隊價碼的關鍵，就在於富商告知。（圖／翻攝雪碧IG）





雪碧最後感嘆：「老闆們都有睡過、包養的名單，還會互相交流，把這當聊天話題。你們不知道的，為什麼我會知道？因為他們當我是朋友聊天啊！」她直言，這就是現實——「有實力的自己創造，沒實力的被創造。」

雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

雪碧奉勸年輕啦啦隊女孩們要珍惜身體。（圖／翻攝雪碧Threads）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳

更多民視新聞報導

謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆

「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

謝侑芯飯店全裸亡！黃明志被驗「4毒品陽性」警方全說了

