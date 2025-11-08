雪碧爆啦啦隊黑幕！稱富商圈流傳50萬起跳「包養價目表」
娛樂中心／徐詩詠報導
近期因「護理女神」謝侑芯命案及歌手黃明志涉毒案意外成為媒體焦點的網紅雪碧，過往爆料也意外被重新挖出。她在今年6月公開點名，稱啦啦隊界有「老鼠屎」，把這份職業當作跳板。雪碧不諱言指出，富商圈內流傳一份啦啦隊女孩的「包養價目表」，金額從50萬起跳。
謝侑芯日前在大馬猝逝，雪碧發文公開後意外讓她為新聞焦點。（圖／翻攝謝侑芯IG）針對過去有啦啦隊女孩遭控破壞富商家庭一事，雪碧今年6月在Threads上就曾表示：「最近最紅的啦啦隊，還沒爆之前我都已經知道很多了。有人真的是認真經營啦啦隊，也發展自己的副業；但確實有某一些假掰、老鼠屎，把啦啦隊當作跳板。之前我只要一去夜店、或去老闆朋友請客的應酬局、酒吧、KTV招待所，都會看到很多啦啦隊。」
雪碧日前公開富商內部擁有啦啦隊包養名單。（圖／翻攝雪碧IG）她進一步指出，這些女孩當中有紅的也有不紅的，但目標都很明顯。雪碧說：「這些女孩一開始矜持，酒喝了之後就跳舞、抱、黏。聽我的老闆朋友說，包養50萬就像零錢一樣，50萬不行就70萬，70萬不行就100萬。每個人都有自己的價格，不可能不被打動。有些人連喊價都不用，只要送個幾十萬的精品禮物，她就變成女朋友了。」
雪碧透露啦啦隊女孩包養價碼50萬起跳。（圖／翻攝雪碧IG）對於上述現象，雪碧呼籲這些女孩：「對方可以花錢買到你，當然也可以花錢買到別人，應該珍惜自己青春的肉體。」她舉例說：「有些啦啦隊員看到我時很清高，看到老闆馬上裝出害羞的笑臉，想用身體去換資源。這是最笨的方法。我有時候也會出去應酬，但我是用腦袋跟情商交朋友。出去交際，重點在於老闆對你的態度，是把你當妹子還是朋友。」
雪碧透露自己得知啦啦隊價碼的關鍵，就在於富商告知。（圖／翻攝雪碧IG）
雪碧最後感嘆：「老闆們都有睡過、包養的名單，還會互相交流，把這當聊天話題。你們不知道的，為什麼我會知道？因為他們當我是朋友聊天啊！」她直言，這就是現實——「有實力的自己創造，沒實力的被創造。」
雪碧奉勸年輕啦啦隊女孩們要珍惜身體。（圖／翻攝雪碧Threads）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：雪碧爆料「啦啦隊不堪黑幕」！稱富商圈流傳「包養價目表」50萬起跳
更多民視新聞報導
謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆
「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕
謝侑芯飯店全裸亡！黃明志被驗「4毒品陽性」警方全說了
其他人也在看
雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元
昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被翻出 群組訊息曝光：新加坡花場保底6萬元起
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞不幸身亡，消息震驚台馬二地。當地警方在現場搜出疑似毒品，全案目前正朝命案方向調查。由於馬來西亞歌手黃明志被指涉入其中，案件也引起外界高度關注。事發後，有傳言指出，謝侑芯是由網紅「雪碧」介紹前往馬來西亞，消息一出讓雪碧過去曾被指仲介女模赴新馬「花場」工作的往事再度被翻出。根據部分模特兒回憶，雪碧曾在模特兒群組張貼徵人訊息，內容提及「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引發討論。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
謝侑芯家屬首度提3訴求！強調「證據完整為首要任務」：真相調查是底線
隨著馬來西亞警方持續偵辦歌手黃明志涉謝侑芯命案，家屬首度透過律師團公開發聲。據《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達表達3大訴求，家屬最關心的是釐清整起事件的來龍去脈，同時呼籲外界停止不實揣測與污名化言論，給予逝者基本尊重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」！徵才訊息一次看
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，他也在被通緝逃亡數小時後前往到警局投案，案件引發台馬兩國關注，如今則有傳言指出，謝侑芯會去馬來西亞全是因為好友「雪碧」介紹，雪碧也被爆出曾仲介女模赴新馬「花場」工作，甚至還在群組貼出徵人訊息，強調「保底6萬元起」。民視 ・ 11 小時前
雪碧曬謝侑芯私下影片「玩到倒地」 網：這種路上看到都閃開
護理女神謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當地警方將其列為謀殺案辦理中，而歌手黃明志已經投案。謝侑芯好友「雪碧」方祺媛先前曬影片自清沒有做仲介邀對方出國工作，昨(7日)又曬出和謝侑芯私下玩鬧笑到倒地影片，讚謝侑芯生前個性好相處又真實，希望下輩子再當好姐妹。中時新聞網 ・ 10 小時前
政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。中央社 ・ 17 小時前
高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光
民進黨高雄市長選戰，有意參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑競爭白熱化，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，綠營不管派誰都贏藍委柯志恩，而目前民調呈現「賴邱之爭」。對此結果，許智傑、邱議瑩和賴瑞隆都給出回應。中天新聞網 ・ 11 小時前
獨家／命案翻轉？黃明志唯一脫罪策略曝光！內幕人士爆：變成被動角色
歌手黃明志於11月5日向馬來西亞警方投案，並被羈押6天以協助調查網紅謝侑芯在吉隆坡飯店浴缸內死亡案的情節。警方於其房間查獲疑似九顆藍色藥丸，並進行多項毒品與藥物反應檢測，據稱包括安非他命、甲基安非他命、氯胺酮、THC 等成分。而有業界相關人士指出，黃明志是有機會輕判脫身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽病逝！ 曾馨瑩哽咽：當作女兒般疼愛我｜#鏡新聞
鴻海集團創辦人郭台銘的母親初永真女士於6日上午病逝，享嵩壽100歲。郭台銘的妻子曾馨瑩悲痛萬分，甚至一度不願出席「永齡銘馨盃」舞蹈大賽，最後是在郭台銘苦勸下才現身。她談到婆婆時一度哽咽，表示過去十幾年，婆婆都把她當作親生女兒看待。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
不堪重「富」！馬斯克身家突破5千億美元 花錢方式曝光了
即時中心／林耿郁報導當全球多數首富忙著買豪宅、遊艇和島嶼時，昨（7）天剛拿到1兆美元薪酬方案的全球首富馬斯克，卻走上了另一條路。身為史上首位身家超過5,000億美元（約新台幣15.49兆元）富豪的他，不住豪宅、不買藝術品，甚至有時還借住朋友家渡日；不過，他也不是完全一毛不拔—豪車、私人飛機，以及「火星」都是他「一擲千金」的青睞項目。民視 ・ 14 小時前
雪碧嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」
娛樂中心／綜合報導31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在失聯多日後被發現陳屍吉隆坡高檔酒店房內，事件震驚兩地社群。隨著案情進展，大馬警方將案件轉列「謀殺罪」偵辦，並對創作歌手黃明志發布通緝，黃明志已於5日凌晨在律師陪同下投案。謝侑芯生前好友雪碧近來頻頻替她發聲，稍早更在社群曝光兩人拍攝的短影音，感性直言「好懷念」。民視 ・ 1 天前
劉詩詩帶6歲兒出門 靈活「打滾狂奔」網笑翻：人體小彈簧
大陸氣質女神劉詩詩與男星吳奇隆因戲結緣，婚後育有一子「步步」，夫妻倆婚後生活一向低調。近日她被拍到帶著6歲兒子外出聚餐，難得曝光的母子互動畫面引起熱議，小男孩活潑調皮、精力充沛，讓劉詩詩差點因追兒子而摔倒，場面既溫馨又逗趣。中時新聞網 ・ 4 小時前
美國政府關門危機未除 全美逾千架航班取消
[NOWnews今日新聞]由於美國政府停擺，越來越多航空交通管制人員因無薪而選擇請假，導致機場塔台人力不足，美國運輸部長達菲（SeanDuffy）本週宣布，將在美國國內40個主要機場，削減約10%的運...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
小戴宣布退役! 依瑟儂.辛度接力留言祝褔 體壇掀回憶殺
南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導戴資穎宣布退役，也讓國內外不少選手紛紛給予祝福，包括昔日好友依瑟儂及辛度等人，都在社群網站上留言，回憶彼此的深刻情誼，也給戴資穎祝福，拳擊國手黃筱雯很感謝戴資穎在國訓宿舍經常給她關心，而舉重國手郭婞淳更說，戴資穎對大家來說，就是一個力量的存在。FTV Sports ・ 4 小時前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
李多慧感性發文！來台第3年回顧告白 預告明年驚喜挑戰：謝謝台灣
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的韓籍啦啦隊女神，來台超過2年的她今（7）日深夜在社群threads寫下的感性貼文，回顧自己來台的點滴，並預告「2026 年我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」讓許多粉絲好奇她將帶來何種新挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 5 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前