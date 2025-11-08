雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」！徵才訊息一次看
娛樂中心／綜合報導
31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，他也在被通緝逃亡數小時後前往到警局投案，案件引發台馬兩國關注，如今則有傳言指出，謝侑芯會去馬來西亞全是因為好友「雪碧」介紹，雪碧也被爆出曾仲介女模赴新馬「花場」工作，甚至還在群組貼出徵人訊息，強調「保底6萬元起」。
謝侑芯在大馬意外猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）
根據《鏡週刊》報導，近期有傳言指出，謝侑芯是被好友雪碧介紹，才飛往馬來西亞工作，而她過去曾被指控仲介女模赴新馬「花場」工作的黑歷史也被翻出，當時有部分模特兒指出，雪碧曾在模特兒群組PO出徵人訊息，內容包括「新加坡花場保底6萬元起」，且還包機票、包住宿，甚至雪碧還強調「我親自陪同上班」，看似相當安全。
雪碧曾被指控仲介女模赴新馬「花場」工作。（圖／民視新聞網）
至於花場究竟是什麼工作？其實花場主要是設在夜店舞台區，由女模與舞者在台上表演，如果有客人喜歡，則可以透過「花姐」打賞「吊花」，金額從480元至2萬4千元不等，該工作是在2010年引進新加坡。有部分業者會要求女模、表演者與客人互動，甚至有些女模還會被帶出場，提供性愛服務。
雪碧強調，與黃明志拍攝MV認識，私下無其他交情。（圖／翻攝「方祺媛」臉書）
不過，對於外界指控，雪碧日前就曾發文澄清，透露自己與黃明志並無深交，強調當初因拍攝MV認識黃明志，曾帶了幾位朋友一起去喝酒，私下無其他交情，「他碰違禁品這個東西，老實說我並不知情，沒有熟到這個程度，單純就是一個普通朋友」，對於外界瘋傳是雪碧介紹謝侑芯去大馬，她火大轟「真的是一派胡言！反正有警方調查，一定會還我一個清白」，並透露謝侑芯生前生活單純，幾乎不喝酒，也沒不良嗜好，且經濟獨立，「她比我還會錢，根本不需要冒險做那些事（伴遊）」並強調好友為人單純，與外界謠言完全不符。
雪碧今（8）日在限時動態吐露了近來身陷風波的心聲。（圖／翻攝自IG ＠sprite0719ss）
而在今（8）日，雪碧也再度針對近來爆料做出回應，透過IG發文寫下「be yourself」（做你自己），並在限時動態寫下，「當我出新聞時，就可以知道誰是真的好朋友了，謝謝關心我的姊妹兄弟，因為你們懂我」，雖然沒有指名道姓，但也吐露了近來身陷風波的心聲。
原文出處：雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起
更多民視新聞報導
黃明志私下約妹話術流出！4火辣網紅怒轟：令人髮指
黃明志女友超正「合照卻被打碼」！網怒：沒臉見人？
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」
其他人也在看
黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？他爆「驚人內幕」：演藝圈權勢不對等
網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，命案不只扯出黃明志在場，他還因疑似持有毒品遭逮，其中尿檢時也被驗出四種毒品呈陽性反應，震驚演藝圈。而到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雪碧嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」
娛樂中心／綜合報導31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在失聯多日後被發現陳屍吉隆坡高檔酒店房內，事件震驚兩地社群。隨著案情進展，大馬警方將案件轉列「謀殺罪」偵辦，並對創作歌手黃明志發布通緝，黃明志已於5日凌晨在律師陪同下投案。謝侑芯生前好友雪碧近來頻頻替她發聲，稍早更在社群曝光兩人拍攝的短影音，感性直言「好懷念」。民視 ・ 1 天前
雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被翻出 群組訊息曝光：新加坡花場保底6萬元起
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞不幸身亡，消息震驚台馬二地。當地警方在現場搜出疑似毒品，全案目前正朝命案方向調查。由於馬來西亞歌手黃明志被指涉入其中，案件也引起外界高度關注。事發後，有傳言指出，謝侑芯是由網紅「雪碧」介紹前往馬來西亞，消息一出讓雪碧過去曾被指仲介女模赴新馬「花場」工作的往事再度被翻出。根據部分模特兒回憶，雪碧曾在模特兒群組張貼徵人訊息，內容提及「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引發討論。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
傳黃明志偏愛「第三性」 經紀人回11字揭私生活！
娛樂中心／王靖慈報導歌手黃明志捲入與台灣「護理師女神」謝侑芯的命案中，據馬來西亞警方的說法，黃明志在10月22日於吉隆坡一家五星級酒店被警方帶回房間，卻發現謝侑芯已經倒在浴缸中，沒有生命跡象，警方則在他身上發現不明藥物。目前黃明志已投案，正遭警方延扣調查。事件曝光後，網路上湧現大量針對他的謠言，對此，其經紀人透過臉書駁斥。民視 ・ 9 小時前
獨家／命案翻轉？黃明志唯一脫罪策略曝光！內幕人士爆：變成被動角色
歌手黃明志於11月5日向馬來西亞警方投案，並被羈押6天以協助調查網紅謝侑芯在吉隆坡飯店浴缸內死亡案的情節。警方於其房間查獲疑似九顆藍色藥丸，並進行多項毒品與藥物反應檢測，據稱包括安非他命、甲基安非他命、氯胺酮、THC 等成分。而有業界相關人士指出，黃明志是有機會輕判脫身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元
昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
雪碧爆啦啦隊黑幕！稱富商圈流傳50萬起跳「包養價目表」
娛樂中心／徐詩詠報導近期因「護理女神」謝侑芯命案及歌手黃明志涉毒案意外成為媒體焦點的網紅雪碧，過往爆料也意外被重新挖出。她在今年6月公開點名，稱啦啦隊界有「老鼠屎」，把這份職業當作跳板。雪碧不諱言指出，富商圈內流傳一份啦啦隊女孩的「包養價目表」，金額從50萬起跳。民視 ・ 11 小時前
黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？媒體人曝：演藝圈的權勢不對等
歌手黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，傳聞兩人在房內共度一晚，黃明志稱沒碰毒品，卻被大馬警方打臉尿檢對4種毒品呈陽性反應。到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。中時新聞網 ・ 1 天前
閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了
「護理系女神」謝侑芯赴馬來西亞工作卻在當地驟逝，不只牽扯到歌手黃明志，就連同為網紅的閨蜜雪碧也被認為是介紹者，對此，雪碧發聲否認，然而，面對自己再度躍上新聞版面，雪碧也忍不住在社群中寫下心聲，蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
雪碧爆啦啦隊員黑幕！PO文稱富商圈「包養價目表」流傳：職業成豪門跳板
（記者洪承恩／綜合報導）網紅雪碧近日再次談及啦啦隊圈內狀況，指出有少部分成員並非單純以表演為主，而是把啦啦隊身 […]引新聞 ・ 8 小時前
謝侑芯家屬首度提3訴求！強調「證據完整為首要任務」：真相調查是底線
隨著馬來西亞警方持續偵辦歌手黃明志涉謝侑芯命案，家屬首度透過律師團公開發聲。據《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達表達3大訴求，家屬最關心的是釐清整起事件的來龍去脈，同時呼籲外界停止不實揣測與污名化言論，給予逝者基本尊重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯命案》黃明志遭延扣90小時！身心狀態成謎 律師也不知情
馬來西亞歌手黃明志，疑涉及台灣網紅謝侑芯命案，不僅人在案發現場，身上還藏有毒品、壯陽藥等。自5日凌晨黃明志主動投案，被延扣至今已過90個鐘頭，其身心狀態就連律師都不知情。中時新聞網 ・ 2 小時前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
古羅馬奴隸主「如何對待女奴隸」？殘忍手段曝光，血腥真相毫無人性
在人類文明的長河裡，古羅馬奴隸主如何對待女奴隸的殘忍方式，至今仍令人不忍直視。歷史學者指出，這些女性在制度底層被視為財產與工具，命運悲慘到近乎毫無人性。當我們重新翻閱這段黑暗篇章，文明背後的血腥代價格外刺痛。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志遭爆愛跟第三性貼貼 經紀人揭真相
黃明志遭爆愛跟第三性貼貼 經紀人揭真相EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
國軍離營人數曝光 4年超過1萬名志願士兵賠錢退伍
立法院預算中心4日公布數據顯示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。這項數據顯示國軍志願役提前退伍的問題持續惡化，引發各界關注。中天新聞網 ・ 10 小時前
是否親自拜會黃仁勳？蔣萬安回：與輝達密切聯繫、管道暢通
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導輝達執行長黃仁勳昨（7）日抵台，今早出席台積電運動會。台北市長蔣萬安今出席活動時，被問到下午是否有機會親自至新竹拜訪...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
三電信雙11開搶！抽iPhone 17、影音3折起、限量11元AirPods
【記者趙筱文／台北報導】雙11購物節開打，三大電信業者中華電信、遠傳電信、台灣大哥大紛紛推出限時優惠與抽獎活動搶攻換機潮。從抽iPhone 17 Pro、Switch 2到影音訂閱6折，甚至AirPods限量11元搶購，各家都端出誠意滿滿的方案，吸引新申辦與續約用戶。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
控台積電工傷頻傳！職災家屬、勞團「向黃仁勳喊話」宣布明赴運動會抗議
「護國神山」台積電明將舉行運動會，輝達NVIDIA執行長黃仁勳也傳將出席，然而，台積電近日不僅新廠建設爆出多起工傷事故，先前更傳出有工程師過勞猝死，工傷協會等勞團今（11/7）宣布將在台積電運動會門口召開記者會，呼籲台積電應承諾將做好工安、慰問職災家屬，並將遞交陳情書給台積電代表。太報 ・ 1 天前
抽中一張賺18萬！永擎268元是甜甜價？專家看法曝
和碩（4938）童子賢「金孫」、華擎（3515）子公司永擎電子（7711）新股申購今（7）日正式開跑，今興櫃股價一度衝上450元，最高漲幅1.6%隨後收斂，若以承銷價268元（一張要26.8萬元成本）計算，有機會抽中一張賺18.2萬元，只有1,591張「中樂透」機會，報酬率上看60%-70%。到底該不該參與抽籤？君安投顧分析師王信傑認為「以AI股來看268元不算貴，是可以參加抽籤的，但對空手操作的投資人存在套牢及套利賣壓風險」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前