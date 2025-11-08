雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」！徵才訊息一次看

娛樂中心／綜合報導



31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，他也在被通緝逃亡數小時後前往到警局投案，案件引發台馬兩國關注，如今則有傳言指出，謝侑芯會去馬來西亞全是因為好友「雪碧」介紹，雪碧也被爆出曾仲介女模赴新馬「花場」工作，甚至還在群組貼出徵人訊息，強調「保底6萬元起」。





雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起

謝侑芯在大馬意外猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）

廣告 廣告





根據《鏡週刊》報導，近期有傳言指出，謝侑芯是被好友雪碧介紹，才飛往馬來西亞工作，而她過去曾被指控仲介女模赴新馬「花場」工作的黑歷史也被翻出，當時有部分模特兒指出，雪碧曾在模特兒群組PO出徵人訊息，內容包括「新加坡花場保底6萬元起」，且還包機票、包住宿，甚至雪碧還強調「我親自陪同上班」，看似相當安全。

雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起

雪碧曾被指控仲介女模赴新馬「花場」工作。（圖／民視新聞網）





至於花場究竟是什麼工作？其實花場主要是設在夜店舞台區，由女模與舞者在台上表演，如果有客人喜歡，則可以透過「花姐」打賞「吊花」，金額從480元至2萬4千元不等，該工作是在2010年引進新加坡。有部分業者會要求女模、表演者與客人互動，甚至有些女模還會被帶出場，提供性愛服務。

雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起

雪碧強調，與黃明志拍攝MV認識，私下無其他交情。（圖／翻攝「方祺媛」臉書）





不過，對於外界指控，雪碧日前就曾發文澄清，透露自己與黃明志並無深交，強調當初因拍攝MV認識黃明志，曾帶了幾位朋友一起去喝酒，私下無其他交情，「他碰違禁品這個東西，老實說我並不知情，沒有熟到這個程度，單純就是一個普通朋友」，對於外界瘋傳是雪碧介紹謝侑芯去大馬，她火大轟「真的是一派胡言！反正有警方調查，一定會還我一個清白」，並透露謝侑芯生前生活單純，幾乎不喝酒，也沒不良嗜好，且經濟獨立，「她比我還會錢，根本不需要冒險做那些事（伴遊）」並強調好友為人單純，與外界謠言完全不符。

雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起

雪碧今（8）日在限時動態吐露了近來身陷風波的心聲。（圖／翻攝自IG ＠sprite0719ss）





而在今（8）日，雪碧也再度針對近來爆料做出回應，透過IG發文寫下「be yourself」（做你自己），並在限時動態寫下，「當我出新聞時，就可以知道誰是真的好朋友了，謝謝關心我的姊妹兄弟，因為你們懂我」，雖然沒有指名道姓，但也吐露了近來身陷風波的心聲。









原文出處：雪碧被爆「仲介女模赴新馬花場」黑歷史全挖出！曾在群組徵人：保底6萬元起

更多民視新聞報導

黃明志私下約妹話術流出！4火辣網紅怒轟：令人髮指

黃明志女友超正「合照卻被打碼」！網怒：沒臉見人？

黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」

