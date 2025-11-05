雪碧認證謝侑芯單純、不喝酒！「露點照爭議」她揭反轉內幕

娛樂中心／巫旻璇報導

「護理系女神」謝侑芯上月22日被發現全裸身亡於吉隆坡飯店浴缸。案發時，歌手黃明志恰好在現場，且身上疑似持有毒品，引發外界高度關注。事件爆出後，謝侑芯好友雪碧多次替她發聲。今（5日）雪碧受訪，直接回應外界指控與疑惑，也澄清自己並非介紹兩人認識的「關鍵人物」。









雪碧認證謝侑芯「天真單純、不喝酒」！「露點照爭議」她揭背後1內幕：少根筋

雪碧受訪表示，謝侑心習慣不貼胸貼，蹲身或拍照時可能會不慎曝光，「她個性直率、少根筋，我常要幫她檢查衣服，不是刻意製造話題」。（圖／民視新聞）

雪碧出面說明，近期社群上出現不少質疑，包含謝侑芯過往露點風波、她與黃明志的關係、以及她在YouTube釋出兩人錄製PODCAST影片是否「趁熱度」等，她都逐一正面回答。針對「露點爭議」，雪碧表示，謝侑心習慣不貼胸貼，蹲身或拍照時可能會不慎曝光，「她個性直率、少根筋」

至於釋出生前錄音內容遭質疑消費亡者，雪碧強調初衷單純，「只是想留下她最後的模樣，讓大家記得她並非匆匆消失。」她強調影片並非為博流量，純屬紀念。外界也懷疑她是牽線兩人相識的「中間人」，對此雪碧強調完全沒有，「我也是最近才知道她替黃明志拍過MV，我根本不知道他們怎麼認識。」她再次表示，好友離世她比任何人都心碎，根本無暇顧及流言。





網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯）









另外，對於網紅推手圤智雨先前暗示謝侑芯可能有不良習慣，雪碧今日也回擊，指對方只與謝侑芯見過一次面，「怎可如此斷言？」非常不合理。她強調，謝侑芯生活規律、早睡、不抽菸不喝酒，經濟獨立、收入穩定、個性天真，「她比我還會錢，根本不需要冒險做那些事（伴遊）。」並強調好友為人單純，與外界謠言完全不符。

事實上，自謝侑芯離世後，雪碧多次在社群替她抱不平，卻反遭網友質疑刻意曝光。昨日黃明志到案，她更公開三人對話紀錄，強調自己與謝侑芯兩三天就會聯絡、互相傾訴，與黃明志僅止於一般合作，「警方會釐清真相，我相信最後一定會還我清白。」同時她呼籲，「罵我可以，但請不要再攻擊走了的人」。

















