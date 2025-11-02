雪碧轉發謝侑芯猝逝報導 「喊5字」網罵：她不是妳閨密嗎...

娛樂中心／綜合報導

過去被粉絲稱為「護理女神」的網紅謝侑芯，日前傳出猝逝，且消息由好友雪碧證實。不過近期傳出，謝侑芯在大馬五星級酒店浴室內失去意識，當時房內還有歌手黃明志。後續黃明志更被警方發現涉嫌持毒，並被驗出高達4種毒品陽性反應。對此，過去同樣與黃明志合作過MV的雪碧，在臉書轉發好友猝逝報導，但因僅寫下「震驚，怎麼會」，引發網友砲轟是在蹭流量。

雪碧轉發謝侑芯猝逝報導！「喊5字」被網友罵翻：她不是妳閨密嗎...

謝侑芯在大馬意外猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）

綜合大馬媒體報導，謝侑芯於22日被發現在飯店浴缸內失去意識，送醫後宣告不治。當時在房間內的黃明志發現異狀後，曾實施CPR搶救但未果。警方到場後發現他持有毒品，驗尿結果顯示有4種毒品陽性反應。事後黃明志依《1952年危險毒品法令》被控擁毒及濫用毒品罪名，他否認指控，並在繳交保釋金後獲准保釋外出。

廣告 廣告

雪碧轉發謝侑芯猝逝報導！「喊5字」被網友罵翻：她不是妳閨密嗎...

謝侑芯於飯店昏迷後，同房的黃明志被警方發現持有毒品。（圖／翻攝黃明志臉書）





對於好友猝逝，雪碧在消息曝光首日發文後，昨（1）日曬出一連串GD演唱會片段，貼文中她開心拍照留念，嗨喊：「人生第1次的演唱會！」直到今（2）日稍早，雪碧再度於臉書轉發謝侑芯猝逝報導，並寫下：「震驚！怎麼會…」此舉讓不少網友感到不解，認為她是在蹭流量。

雪碧轉發謝侑芯猝逝報導！「喊5字」被網友罵翻：她不是妳閨密嗎...

雪碧1日還發出不少看GD演唱會貼文，直到今日才再度轉發謝侑芯相關報導。（圖／翻攝雪碧IG）

多數網友留言：「震驚？她不是你閨密嗎」、「繼續蹭流量」、「出事，我不熟不知道」、「雪碧強調自己跟黃明志僅止於工作關係，只有工作才會聯絡。什麼工作？Iris也是出國工作啊」、「妳不是跟黃明志很熟？還裝」、「這下吃力了」、「妳不是口口聲聲說她是妳好姐妹」、「她如果真是妳嘴裡所說的唯一真心朋友，她做什麼妳應該知道；如果妳不知道她生活在幹什麼，那就不是妳說的真心唯一好朋友，別再蹭了」、「我也很震驚妳的震驚」。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：雪碧轉發謝侑芯猝逝報導！「喊5字」被網友罵翻：她不是妳閨密嗎...

更多民視新聞報導

「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆

黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場

