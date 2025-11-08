雪碧遭爆當仲介！介紹女模「新加坡花場工作」保底6萬包住宿
近日，網紅雪碧因好友謝侑芯離世而頻頻登上新聞版面，甚至遭爆她是介紹謝侑芯前往大馬的人。不過日前雪碧現身受訪，表示好友不可能去做伴遊，還在社群媒體上發布兩人生前同框的影片，寫下「懷念以前瘋狂的日子」，表達對好友的思念之情。不過雪碧又遭週刊報導指出，可能涉及仲介工作，介紹人前往新加坡「花場」工作，她也在IG做出回應。
雪碧日前接受訪問時，堅決否認謝侑芯參與伴遊團的說法。她表示：「完全不是，不可能。她其實滿有錢的，還比我有錢，她有需要去鋌而走險做這個嗎？」為好友辯護，並曾發文聲明自己沒有涉及「相關產業」。然而，根據週刊報導，有模特兒表示雪碧曾在群組張貼徵人訊息，內容包含「新加坡花場保底6萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，因此被質疑是否擔任仲介角色，介紹人前往花場工作。
「花場」是2010年引進新加坡的一種娛樂產業，在類似夜店的舞台區上，模特、舞者或歌手會進行演出。客人能透過「花姐」打賞「吊花」，金額從百元到數萬元不等。不過，也傳出有人被帶出場的情況，因此「花場文化」引起不少爭議。
面對持續的關注，雪碧在Instagram以黑底白字發文表示：「當我出新聞時，就可以知道誰是真的好朋友，謝謝關心我的姊妹兄弟，因為你們懂我。」截稿前，雪碧未對此事做出進一步回應，似乎不願多做解釋，只希望好友能夠安息。
