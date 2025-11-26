雪碧遭網問「有被黃明志睡過嗎」 她語氣激動給答案

雪碧否認跟黃明志睡過。（圖／中時資料照片）

台灣網紅謝侑芯上個月22日在馬來西亞猝逝，噩耗傳出後，讓親友及粉絲震驚不捨，紛紛發文悼念，不過捲入命案的大馬歌手黃明志，目前被警方口頭獲釋，讓身為謝侑芯好友的「情色教主」雪碧相當不滿，除了發文開嗆黃明志，更透露謝侑芯生前還有遺願未完成，近來上節目時，被問及「有被黃明志睡過嗎」，她語氣激動給出答案。

雪碧近來上節目受訪，網紅小A辣問及她與黃明志的關係時，強調有許多網友提出質疑「有被黃明志睡過嗎」，她聽到問題之後，氣到激動表示：「屁啦，怎麼可能，他不是我的菜啊，不可能啦，他也沒有撩過我，連撩都沒有」，至於兩人私下互動，內容都是以聊工作為主，就算對方詢問她是否單身，也不代表對方有追求意願，可能只是單純問候。

對於外界瘋傳謝侑芯是經過雪碧居中牽線，才會跟黃明志認識，對此，雪碧坦言遭到誤解相當倒楣，而且明明已經跟媒體解釋過，不懂報導內容卻與事實不符，對於謝侑芯跟黃明志為何認識？自己完全不知道，即便兩人5年前曾合作拍攝過MV，也是看到新聞報導才知道，接著透露5年前時，與謝侑芯才認識第3年，但是當時她知道自己跟黃明志是舊識。

影片曝光後，掀起網友熱議：「會問女生是不是單身，可能就是想看自己有沒有機會」、「只能說黃明志吃得很好」、「誰會承認啊，在這個風口浪尖的時刻」。

