雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被翻出 群組訊息曝光：新加坡花場保底6萬元起
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞不幸身亡，消息震驚台馬二地。當地警方在現場搜出疑似毒品，全案目前正朝命案方向調查。由於馬來西亞歌手黃明志被指涉入其中，案件也引起外界高度關注。事發後，有傳言指出，謝侑芯是由網紅「雪碧」介紹前往馬來西亞，消息一出讓雪碧過去曾被指仲介女模赴新馬「花場」工作的往事再度被翻出。根據部分模特兒回憶，雪碧曾在模特兒群組張貼徵人訊息，內容提及「新加坡花場保底六萬元起，包機票住宿，我親自陪同上班」，引發討論。
所謂「花場」是新加坡自2010年引進的娛樂產業，主要設於夜店內舞台區，女模與舞者會在台上表演勁歌熱舞。若有客人中意，可透過「花姐」打賞「吊花」，一次金額從約480元至2萬4千元不等。部分業者會要求表演者與客人喝酒互動，甚至傳出有人被帶出場提供性服務，與酒店制度相似，爭議頗大。
針對外界指控，雪碧發文澄清，表示自己與黃明志僅因拍攝MV而認識，兩人曾一同飲酒，但僅屬普通朋友，對違禁品毫不知情，且關係並不深。她嚴正駁斥外界謠言，強調「介紹謝侑芯去大馬」一事純屬子虛烏有，相信警方會還她清白。
雪碧進一步指出，謝侑芯生前生活單純，幾乎不喝酒，也沒有任何不良嗜好，僅偶爾陪她前往牛郎店消費放鬆。至於外傳謝侑芯因開設 OnlyFans 月入百萬，雪碧回應「偶爾」有此收入，但強調對方經濟獨立、作息正常，不可能因金錢或誘惑而涉入危險事件。為了澄清，雪碧在社群媒體上公開與謝侑芯生前最後的對話截圖，證明自己對其赴馬行程並不知情。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
