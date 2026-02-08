雪碧「遭關小黑屋」還硬翻裸照！新加坡當局證實 「這條件」為由遣返

娛樂中心／綜合報導

雪碧被新加坡當局以「不符合入境條件」為由遣返。（圖／翻攝自IG）

「情色教主」雪碧擁有火辣的身材，深受粉絲的喜愛，不過近日卻透露去年9月底前往新加坡遭到遣返，對此，新加坡移民與關卡局證實這件事，真實原因也曝光。

雪碧透露當時被拒絕入境後，遭到執法人員帶往小黑屋檢查，因為雪碧有在經營OnlyFans，所以人員扣押手機的同時，還翻看她所留存的大尺度裸照，而據當地媒體報導，新加坡移民與關卡局證實雪碧「不符合入境條件」，至於詳細原因則未明說，強調每位遊客都有可能會被接受額外查驗。

事後，雪碧發文透露當時待在一間約4坪大的房間，不只手機被沒收，就連鏡頭都被貼上，表明再上飛機以前，海關都有催促的行為，至於被拒絕入境的原因，雪碧無奈坦言即使透過律師協助，至今依舊無從得知，但她仍表示尊重每個國家的SOP。

雪碧入境新加坡被遣返。（圖／翻攝自IG）

