雪管處114學年度上學期原民優秀學生獎助學金2/1開放申請

雪管處一一四學年度上學期原民優秀學生獎助學金二月一日開放申請，歡迎符合資格的學子踴躍申請。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

為鼓勵設籍於雪霸國家公園周邊原住民學生敦品?學，雪管處開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，至去年已累計核發四百四十名，今年度持續辦理獎助學金發放，二月一日開始受理申請，三月十五日截止（郵戳為憑），歡迎符合資格的學子快來申請。

雪管處表示，凡設籍雪霸國家公園轄區及周邊行政區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區）二年以上（低收入戶學生不受設籍二年的限制），國小五年級至研究所具原住民籍身份，一一四年上學期學業平均成績達一定標準，且操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝者，學業平均成績達六十分以上，且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦，個人單項之成績名列前三名者，可申請特殊才藝獎學金。

雪管處指出，截止後一個月內召開審查會議，申請學子學業及操行成績需符合標準，國小五、六年級平均學業成績需八十分以上；國中、高中（職）暨大專院校達七十分以上；研究所以上達八十五分以上。至於申請特殊才藝獎助學金的學生，除學業成績需達六十分以上及操性（德育）甲等或成績達八十分以上，且個人單項特殊才藝還需獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績前三名的獎項，申請表請上雪霸國家公園管理處網站下載，並以紙本方式郵寄雪霸國家公園管理處。