雪線下修！冷氣團威力直逼寒流 北北基有雨10縣市低溫特報

今日強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷。（本刊資料照）

今（21日）強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，氣象署並對10縣市發布低溫特報，北北基桃與新竹縣下探10度甚至更低。氣象專家林得恩指出，這波來冷空氣強度直逼寒流等級，而強冷氣團壟罩也導致雪線下修，北部、宜蘭地區2,000公尺以上的山區，就可能出現零星降雪或地面結冰。

氣象署今晨對10縣市發布低溫特報，提醒民眾加強保暖。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率。

廣告

氣象署對10縣市發布低溫特報。（氣象署提供）

今日由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。

氣象署對北北基3縣市發布大雨特報。（氣象署提供）

氣象署預測，今日白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。若低溫與水氣配合，3,000公尺以上高山及北部、宜蘭2,000公尺以上山區，將有零星降雪機率。

林得恩也在粉專「林老師氣象站」表示，今日至週五（23日）清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。而整個強冷氣團壟罩下導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大，降雪量也較原先評估更多，北部、宜蘭地區2,000公尺以上山區及中部、花蓮地區3,000公尺以上高山，都有零星降雪或地面結冰的機率，民眾若安排賞雪活動，務必留意保暖防寒等安全措施。

林得恩指出，這波強烈大陸冷氣團直到週六週日（24、25日）才逐漸減弱的趨勢，但即使白天氣溫稍稍回升，各地早晚仍偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫度，預估也還在10～14度之間。

林得恩指出，強冷氣團壟罩下導致雪線下修，北部、宜蘭地區2,000公尺以上的山區，就可能出現零星降雪或地面結冰。（翻攝自林老師氣象站）

