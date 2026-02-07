雪線下修 北部海拔1000公尺山區 可能降雪

寒流正南下，全台大降溫！中央氣象署持續發布低溫特報，中部以北、東北部、東部明顯轉冷，8日至9日清晨受寒流影響，局部地區有10度或10度以下低溫。氣象專家林得恩指出，雪線下修，北台灣海拔逾1000公尺山區，都有降雪機率。

這波今年以來最強冷空氣，全台嚴陣以待，7日起越晚越冷，8日、9日兩天威力最強，部分地區甚至出現「體感只剩2度」預測。

林得恩指出，台南以北、基隆及宜蘭率先降溫，7日掉到11至13度，局部地區可能跌破10度；高屏、花東也只有14至16度。

隨著寒流逼近，雪線同時下修，林得恩補充，一旦氣溫和水氣條件配合，7日晚間起，包括南部、台東海拔3000公尺以上；中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上；桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上的山區，通通都有降雪機率。

另一方面，由於強冷高壓南侵，氣壓梯度增強，風勢特別大，除了高屏以外，其他地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。

