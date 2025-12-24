付令

岷江源頭的水汽在晨曦中凝成經幡，福大強蹲在松潘古城牆下的模樣，像極了嵌在唐卡邊緣的朱砂。他手裏攥著半塊青稞餅，藏袍袖口沾著昨夜巡診時沾上的爐灰，懷裏的平板電腦正閃爍著藏漢雙語的“智慧旅遊平臺”介面——這是浙江大學公共管理學院的高材生，此刻正在海拔3500米的高原核對遊客動線圖，睫毛上結的冰晶折射著七彩光暈。

“你聞聞這風！”他忽然起身，藏靴踢起積雪，驚飛兩只紅嘴山鴉，“杭州西湖的柳浪聞鶯可沒有犛牛糞的煙火氣。”這話倒不虛，三年前初到阿壩，他抱著氧氣袋在若爾蓋草原吐得昏天黑地，如今卻能就著酥油茶啃風乾牛肉。那年中秋，他寄來的松貝母讓老母親咳喘好了大半，可視頻裏他辦公室牆上貼著的手寫標語“海拔高鬥志更高”，早被紫外線曬得泛白。

命運的轉折總裹著糌粑香。2020年深冬，我接到他視頻通話時，鏡頭裏松潘縣醫院的藍頂板房正簌簌落雪。“老付，你說九寨溝能成世界遺產，憑啥毛兒蓋的藏藥就出不了山？”他臉頰泛著高原紅，背後藥櫃裏曬乾的川貝母堆成金字塔。次日我才知曉，那夜他騎馬送急診產婦翻越雪山時，馬隊鈴鐺聲曾與狼嚎交響。

牧民家的火光裏，福大強像尊鍍金的菩薩。火塘邊擺著個鎏金轉經筒，藏醫多吉說這浙江幹部走訪時總揣著，筒底鏨刻的“浙阿同心”隱約可見。電視裏正播著錢塘江大潮，他忽然朗聲笑：“等隧道通了，我要讓岷江的浪花也湧進直播間。”

這話初見時聽著像囈語。可次年春分，他真把犛牛絨合作社搬上了淘寶直播。直播間背景是雪山經幡，藏族姑娘卓瑪揮著織梭，他操著浙普講解非遺工藝：“您摸摸這紋理，比西湖綢傘還細三分！”村裏老人們圍著光伏路燈看手機屏，都說這個穿藏袍的漢紮西（藏語：好人）著了魔。

轉年立夏，我的朋友圈突然被“雲遊松潘”刷屏。無人機鏡頭掠過黃龍鈣華池，福大強紅衣白馬出現在鏡頭裏，手中的龍達紙（風馬紙）隨風灑成彩虹。“看見沒？這是大唐松州和現代5G的握手！”他吼著，背後施工隊正在架設川青鐵路的信號塔。杭州茶商訂購千斤野生菌那夜，他發來段音頻，背景是藏族孩童的嬉鬧：“聽見沒？這是松潘古城的新心跳！”

暴雨來得比經書預言凶。2022年盛夏夜半，我被他急促的語音驚醒：“泥石流沖了通鄉路！”。視頻裏手電光劈開雨幕，他渾身裹滿紅泥，正和民兵往裝載機上搬沙袋。“格桑花小學的圍牆要保……”話音未斷，山石滾落的轟鳴便掐斷信號。後來才知那夜他帶頭跳進齊腰深的冰河，用越野車堵住潰堤口，藏族阿媽在雨中為他高舉輸液瓶，誦經聲與機械轟鳴響徹峽谷。

我們都以為這個江南書生要折戟高原，卻在秋分收到松潘寄來的包裹。打開三層油紙包，黃龍玉雕的“浙阿連心”印章下壓著張照片：福大強站在新落成的雙語幼稚園前，藏族孩童為他戴上哈達，背後的太陽能採暖房玻璃映著雪山金頂。“教育能斬斷窮根，可斬不斷血脈。”他信裏夾著朵格桑花標本，“就像這花兒，根在高原，香飄四海。”

今年端午再訪松潘，岷江源頭已立起生態監測站。福大強藏袍外罩著白大褂，帶我查看紅外相機裏的雪豹影像。“這是數字牧區管理系統，那些說高原留不住人的專家，見過AR技術復原的吐蕃壁畫嗎？”監控屏上，犛牛群的移動軌跡化作金色星河，每頂帳篷都亮著北斗導航燈。窗外的研學團正拍攝非遺紀錄片，他培訓的藏族導遊用浙普講解茶馬古道，聲音揉進轉經筒的嗡鳴，恍如千年唐蕃古道的新生。

暮色染紅雪山時，他神神秘秘掏出一皮囊。拔開木塞，濃烈的青稞酒香裹著松茸氣息撲面而來——正是視頻會時讓他咳出眼淚的“高原烈焰”。“牧區搬遷前釀的頭茬酒。”他眨眨眼，眼底血絲裏還藏著當年那個西湖少年的執著。山風驟起，經幡陣中忽然沖出頭白犛牛，牛角上纏著的哈達在風中怒放，像是要把三千裏的浙阿情誼，織進新時代的錦繡河山。

銀河垂落在光伏矩陣上，月光將福大強的影子投在松潘古城牆。這個曾因缺氧夜夜失眠的青年，終究在離太陽最近的土地上，活成了藏族同胞口中的“雪山雄鷹”——翅膀沐浙江煙雨，心魂系阿壩蒼穹。