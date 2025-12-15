雪與時間（外二首）／趙浩平

趙浩平

雪落在鐘錶裏，停了一秒

時間便有了形狀

它凝固成一片白

讓人第一次看清

我們總在追趕的時間

其實是在悄悄教會我們

如何慢下來，如何記住

如何把一瞬，活成一生

雪落在紙上，成了字

落在心裏，成了詩

落在夢裏，成了光

所以，只需靜靜站著

讓雪落進衣領，讓雪融化在心間

只需仰頭，哪怕只是看一眼

那一片白，就是你活著的證據

◆雪後初晴

雪停了，陽光從雲縫裏漏下來

像一把鈍刀，慢慢割開我心頭的結

那些曾以為過不去的事

現在看，不過是雪地上的腳印

被風吹散了，就再也找不到了

我蹲下來，摸一摸凍硬的土地

它居然還有點溫熱

有些時候，雪只是替我們洗了一次臉

讓我們看清：該放下的，終究要放下

◆雪天讀書

我在窗邊讀一本舊書

窗外雪落如絮，翻頁聲很輕

字句之間，藏著另一個世界的雪

和另一段未完成的人生

有些人一輩子都在趕路

而有些人，只願在雪裏坐一會兒

聽風，看雪，想些無關緊要的事

如果人生是一本書

我是不是也該學會

偶爾停下來，讀一讀自己的空白