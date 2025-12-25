雪花符號頻現！合歡山聖誕夜降雪機率高 武嶺入夜將封路

東北季風影響，氣象預報顯示合歡山地區有機會降雪，迎來銀色聖誕節，25日整天迎來大批遊客，因應聖誕節的到來，吸引了眾多雪迷前來觀賞。今晨5時許，武嶺地區交通一度出現回堵情形，警方隨即派員前往進行交通疏導，並已恢復順暢。由於預測入夜將有降雪或路面結冰，台14甲線部分路段將於下午5時起實施預警性封閉，確保行車安全。

根據氣象署的報告，受到大陸冷氣團影響，未來兩天全台氣溫將明顯下降，特別是中部以北的高山地區，降雪的機率相當高。合歡山的雪花符號頻繁出現，讓遊客們充滿期待。在此背景下，警方和公路局將加強交通管制，並提醒駕駛人務必注意即將實施的封閉措施，以確保安全出行。

合歡山的雪花符號頻繁出現，讓遊客們充滿期待。（圖／氣象署）

