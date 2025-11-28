「雪花老師」做陪伴最久的那道光 奪全國3大志工獎

南市家庭教育中心志工陳雪花(左2)拿下全國3大獎。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在南市家庭教育中心，有一位大家口中的「雪花老師」—志工督導陳雪花。多年來，她用穩定的力量與溫柔的陪伴，像一道光，走進無數家庭點亮理解與信任。今年，陳雪花一舉拿下中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎，以及全國終身學習楷模(教學者組)3項全國性大獎，可說是實至名歸。

退休後，她沒有選擇安逸的生活，而是延續教育者的初心，把教室搬到家庭裡，把課本換成對話、傾聽與陪伴。從親職壓力、夫妻衝突到家庭溝通斷線，她一次次帶著家長找回平靜，陪伴他們建立新的互動模式。

陳雪花表示，「家庭教育是預防的起點。」也因此，每一通電話、每一次訪視，她都以最真誠的心走進對方的生命。投入南市家庭教育中心服務已逾十年，她感謝中心一路以來的制度化培訓和支持，讓她在志願服務中不斷成長，實踐「教中學、學中做」的精神。

教育局長鄭新輝表示，教育的力量在於潛移默化，陳雪花把多年教學與輔導經驗轉化成一套套深入又貼心的行動方案，包括個別化親職教育、主動關懷電話服務，以及一系列深受家庭歡迎的課程：阿德勒正向教養小團體、「幸福家庭樂書香」、心約定、編織幸福家等，不論是校園、社區甚至軍隊，都能看見她的身影。

家庭教育中心主任張冰嫈也說，雪花老師的力量柔軟而踏實，不只陪伴無數家庭度過難關，也讓社會看見志工最美的模樣。希望藉由雪花老師的故事，鼓勵更多人投入志願服務，一起用溫暖讓社會變得更好。

