雪花落在睫毛上／趙浩平

趙浩平

假如我是一朵雪花

我會在你

仰望天空的那一刻

輕輕地落在你的睫毛上

瞬間化作一滴淚

喚起無盡的思念

假如我是一朵雪花

我會在你

獨坐窗前的黃昏裏

翩翩起舞，飛在窗戶的玻璃上

貼出一個個六角形的窗花

模糊了外面的世界

假如我是一朵雪花

我會在你

轉身離去的背影後

偷偷地落進你的衣角，發梢裏

像一個不肯離去的影子

默默跟隨，守候整個季節

假如我是一朵雪花

我會在你

翻閱舊相冊的書桌前

靜靜地落在那張泛黃的照片上

點亮你青春的樣子

在風裏站成了少年花郎

假如我是一朵雪花

你願做雪中的一縷風嗎

請把我吹向你未來的方向

請進你人生最美的殿堂

共生共滅，共同涅槃