雪花飄飄！合歡山變迷人雪白大地

〔記者陳鳳麗／南投報導〕冷氣團夾帶水氣，在溫度、濕度條件具足下，合歡山凌晨2時許開始降雪，「臺灣追雪團」團長江文正指出，看到雪花飄落景象非常興奮，這場雪到清晨仍持續下，武嶺積雪10-15公分，雪白大地非常迷人。

合歡山昨日下冰霰，追雪民眾徹夜守候，終於在今天凌晨2時許，目擊雪花飄落景象。「臺灣追雪團」臉書社團團長江文正表示，雪花飄落的瞬間讓人感覺幸福。雪持續下到清晨仍未歇，武嶺積雪目測約10-15公分。

江文正表示，公路局工務段人員很辛苦，清晨5時許就冒著低溫開出鏟雪車，剷除台14甲線的路面積雪。而「臺灣追雪團」團員，上午將會陸續上山，大家約定10點拍大合照，為今年入冬後首場大雪，留下難得的雪地團聚畫面。

公路局上午7點時解除台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺的預警性封閉路段，恢復交通，惟檢視路況後，發現台14甲線24K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，該路段限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈路段。

另考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採「四輪傳動車輛」並加掛雪鏈通行。

