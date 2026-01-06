雪茄館涉替太子集團洗錢 負責人兄弟1聲押1交保

大批警力攻堅，抓獲多名嫌犯具有幫派背景，這回會被查緝因為涉及詐騙。

國內黑幫串聯組成收水集團，飛往柬埔寨競標詐欺業務，配合境外的兆總集團協助在台收詐騙贓款，經層層洗錢，洗成加密貨幣，目前已有5人報案，受騙網路交友或假投資，損失超過600萬元。

刑事局偵查第9大隊副大隊長李奇勳表示，「由柬埔寨的機房先詐騙被害人，那再利用幫會的人力將贓款多層交收，再以購買虛擬貨幣的方式，製造金流的斷點。」

歷經數月偵辦，前後發動4波查緝，警方逮捕22人到案，依《詐防條例》等罪嫌移送，但詐欺犯罪朝企業化經營，分工變得縝密，像是太子集團跨國詐欺洗錢案，北檢又發動新一波搜索，全案持續擴大。

5日這起行動已是第6波搜索，被約談的陳姓兄弟檔在台北市信義區經營的知名雪茄館，被控淪為太子集團的洗錢據點，經檢方複訊，雪茄館負責人獲160萬交保，他的哥哥遭到聲押。

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰分析，「這種以合法的感覺，卻掩蓋非法這件事情的時候，往往這是組織犯罪發展到極成功樣態時的表徵。這時候當然警方的敏感性就要很高，我覺得這個部分，就要往情資掌握這個角度下手。」

北檢調查全案，去（2025）年11月開始發動首波搜索後，在2個月時間密集約談不下40人，扯出的嫌疑人與涉案據點越來越多，更有不少採企業經營涉嫌藉由合法掩護非法，增加查緝難度，而整個調查行動似乎也還未完待續。

