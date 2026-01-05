雪茄館淪「專屬水房」！老闆助太子集團洗錢 160萬交保限制出境

檢警追查，王俊國曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向經營者陳氏兄弟檔調取大量現金。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案進入收網階段，檢警順著玄古管理顧問公司第二任負責人王俊國這條線索，發現位於台北信義區知名雪茄館Cigar Vie疑淪資金交易管道，王也曾多次在館內調取大量現金。檢警今拘提雪茄館老闆陳韋翔兄弟到案，晚間諭令陳韋翔160萬元交保，並限制出境、出海，哥哥陳韋志則遭聲押禁見，全案朝洗錢、賭博及組織犯罪方向偵辦。

太子集團創辦人陳志因在柬埔寨經營跨國詐騙，去年10月遭美國司法部起訴。檢警調查發現，太子集團在香港成立「博高公司」管理旗下豪華遊艇，幕後實際操盤者為陳志的親信、已入籍柬埔寨的中國籍吳逸先。吳逸先安排其姊姊及嫁來台的中配吳宜家擔任博高公司法人，再聘王俊國協助資金調度與帳務管理。

博高公司曾將其中4艘豪華遊艇停泊於台灣碧砂漁港，並為管理遊艇，在台設立玄古管理顧問公司招募員工，王俊國也擔任玄古公司負責人，負責日常營運與財務調度。

檢警追查，王俊國曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向2人調取大量現金。陳韋翔表面上為雪茄館負責人，實際上與哥哥共同為犯罪集團調度資金，2兄弟疑成為太子集團在台的專屬「水房」，由太子集團透過吳逸先指揮王俊國與陳氏兄弟對接資金業務。

檢警今下午拘提陳韋翔後，釐清他是否協助太子集團將海外資金變現，以及實際經手金額與角色分工，晚間諭令160萬元交保，陳韋志則遭檢方聲押禁見，全案持續偵辦中，方向涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪等。

台北地檢署偵辦太子集團案，迄今曾兵分47路搜索太子集團在台多處據點，拘提包括操盤手王昱棠、辜淑雯等23人到案。部分核心幹部已遭聲押禁見，其他共犯則以數萬元至百萬元不等交保，部分人並限制出境、出海。

檢警追查，協助太子集團資金調度與帳務管理的王俊國，曾多次於陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館進行交易，並向2人調取大量現金。(記者劉詠韻攝)

