雪茄館疑涉替太子集團洗錢 兄遭聲押.弟160萬交保

台北地檢署持續辦太子集團洗錢案，發現在台北市信義區，經營雪茄館的陳姓兄弟檔，疑似替太子集團換取現金，涉及洗錢，檢方指揮刑事局、信義分局兵分多路搜索，拘提陳姓兄弟檔到案，弟弟訊後以160萬交保、限制出境出海， 哥哥則被檢方認為涉嫌重大，向法院聲請羈押。

身穿白色上衣的男子，戴著口罩低著頭，被一左一右兩名刑警，帶往台北地檢署偵訊。幾個小時後，檢方諭知以160萬交保限制出境出海，男子在律師陪同下，交保走出地檢署，這名陳姓男子平時與哥哥在台北市信義區經營一家雪茄館，但檢方懷疑他可能捲入，太子集團的洗錢案當中。

把帽子拉到不能再低遮擋容貌，雪茄館兄弟檔中的哥哥，在昨(5)日晚間同樣被帶往地檢署，接受檢方偵訊，台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢案，先前已發動好幾波搜索，查扣太子集團名下豪車房產。

隨著太子集團在台的核心幹部，接連被羈押或交保，檢方目前也逐漸擴大範圍，清查其他疑似涉及協助洗錢的公司負責人，查出經營雪茄館的陳姓兄弟檔，疑似長期替太子集團換取現金涉及洗錢，檢方5日指揮刑事局，信義分局兵分多路搜索，拘提陳姓兄弟檔到案，兄弟兩人是否真的涉及洗錢，金額又有多少，檢方持續調查釐清。

