雪茄、老爺車觀光熱潮不再！美國禁令打壓 古巴旅客人數銳減至20年新低

古巴國家統計局公布數據顯示，今年前九個月古巴僅接待140萬名外國遊客，較去年同期下滑約兩成，是20年來最糟表現之一。彭博社近日報導指出，即使年底旺季旅遊回升，也難重返往年220萬人次的水準。旅遊業長年是古巴主要外匯來源，如今銳減使國庫收入縮水，影響能源基礎設施建設預算。觀光衰退與美國對古巴施加的嚴格旅遊限制密切相關，包括川普任內實施263項制裁措施，致使古巴正面臨冷戰以來最嚴重的財政挑戰。

古巴哈瓦那城市如時空凍結。（示意圖／PIXABAY）

古巴觀光人數銳減

根據古巴國家統計局的最新數據，今年前九個月，古巴共接待了140萬名外國遊客，比去年同期下降了約20%。彭博社分析，雖然旅遊業在一年的最後一季通常會有所回升，但仍不可能重回去年共220萬人造訪人次的榮景。這樣的表現是20年來最糟糕的，僅次於疫情期間。

古巴的旅遊業在2016年，創下400萬人次的驚人數字，而此後更不斷成長，在2018年達到高峰，將近500萬人次，觀光收入達到33億美元。但在那之後，古巴的旅遊業，就急遽下滑，原因除了前幾年的新冠疫情，還有美國總統川普設下的嚴格旅遊限制。

古巴的旅遊業在2016年，創下400萬人次的驚人數字，而此後更不斷成長，在2018年達到高峰，將近500萬人次。（示意圖／PIXABAY）

遊客銳減影響國庫收入

BBC分析，由於古巴賴以為生的傳統產業，如糖業、菸草業、鎳業等，一直處於低迷的狀態，因此旅遊業成為古巴除了僑匯外的主要外匯收入來源。因此遊客減少代表國庫的資金減少，用於建設能源基礎設施，以及購買基本食品及藥品的預算就會銳減。

雪上加霜的是，古巴的傳統盟友委內瑞拉及俄羅斯，自己也正面臨重大的經濟挑戰，雖然中國有資助了一些太陽能發電項目，但比起幫助古巴，中國似乎更忙於處理自身的地緣政治問題。也是因為這樣，古巴正面臨冷戰以來，最嚴重的經濟危機。

彭博社報導，目前來自加拿大的旅客仍是主流，佔44%，其次是海外古巴人、俄羅斯人，以及美國人。但整體數量仍至少下降五分之一，俄羅斯遊客更下降了三分之一。不過，阿根廷遊客則是不減反升，原因是近期其貨幣走強，帶動旅遊活動蓬勃發展。

古巴的老爺車是旅遊亮點之一。（示意圖／PIXABAY）

美國封鎖古巴旅遊業

對於遊客數量下滑，古巴旅遊部長格蘭達（Juan Carlos García Granda）告訴BBC，古巴政府已經阻止了2024年出現的經濟下滑趨勢，並且今年第二季的統計數據將會有所改善。同時他將古巴旅遊業遇到的困境，歸咎於美國的封鎖。

格蘭達指出，川普在第一任期對古巴實施了263項阻饒其旅遊業發展的措施，例如禁止美國郵輪公司停靠古巴港口，他宣稱這樣的禁令，讓古巴每年至少損失了100萬名遊客。2021年1月再次將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單。

