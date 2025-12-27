雪落最是暖冬情／閆相達

閆相達

一清早，就有鳥鳴充當了鬧鈴。初聽是脆生生的，十分婉轉伶俐，仔細聽似乎還有一些欣喜。遠處的塬坡漸漸褪了白裳，雪色明朗，浩大而潔白，把我心裏的疲憊和煩憂一併蕩去。我蹬上棉褲，布料貼著腿有些冰涼。

奶奶在廚房擇著晾乾的蘿蔔纓子。她停下手，哈了口氣，搓了搓凍得通紅的手掌，拿起旁邊的保溫杯遞給我，昨夜漂著兩片薑的剩茶已被她清空：“抿一口暖暖身子，這雪看著要下大了”，隨後走到料理台邊，提起菜刀擺好架勢。她的刀工依舊俐落勻稱，胳膊軋著砧板，切好的蘿蔔纓子也碼得整整齊齊。我在旁邊踮著腳扒著臺面，伸手想去碰菜刀柄，手腕就被奶奶寵溺而嗔怪地拍了一下。

廣告 廣告

她噙著溫軟的笑，將切得齊整的蘿蔔纓子輕輕收進保鮮盒裏放妥帖。這菜特意給你留著炒蛋吃，到時候再撒上一把蔥花，保准香得你多扒兩碗飯。她隨後抽了張紙巾仔仔細細拭去桌臺濺著的醬油漬，停下抬手揉揉幹澀的眼睛。雪勢漸緊，起初細碎如米粒的雪籽，轉眼就化作鵝毛大雪，悠悠揚揚落滿天地，連樓下的垃圾桶也變成了圓滾滾的雪團。天地間一片澄澈空蒙，我鍾情於這熨帖安穩、萬籟俱寂的雪天。

電梯門叮鈴一響，父親扛著鐵鍬從電梯裏出來，“雪埋住了單元門口的路，我去把道清出來，免得明早凍實了難走。”說完轉身就往樓下走，隔著樓道傳來鐵鍬鏟雪的哐當聲，竟格外清晰。

我披了件厚衣裳跟出去，積雪堪堪沒過腳踝。幾朵梅花狀的腳印淺淺地排著隊，想來是早起的小貓所留，給我們添了幾分靈動的趣意。父親回身遞過鐵鍬，手把手教我把雪往路邊攏。

我笨拙地學著父親的模樣鏟雪，凍得渾身縮成一只圓滾滾的小鵪鶉，連鐵鍬都握不穩。父親瞧著我這模樣，農諺有許多接地氣的俚話，麥蓋三床被，狗都不啃泥，好笑吧。

遠處幾聲斷斷續續的狗吠從樓棟裏傳來，待到天色擦黑，雪勢總算斂了勢頭，父親把鏟好的雪堆在院角，而後伸手牽住我凍得通紅的手往家走。推門進屋，滿室飯香撲面而來，奶奶早已將熱乎的飯菜擺滿餐桌，父親斟了兩盅散白，其中一盅恭恭敬敬端到奶奶面前。父親夾了一塊燉得軟爛入味、吸滿湯汁的土豆放進我碗裏。

夜深了，我蜷在奶奶親手縫的厚棉被裏，她特意挑選質感蓬鬆暄軟的棉絮，使我睡得格外安穩。朦朧間，奶奶輕手輕腳走過來，抬手將松垮的被角細細掖牢，把我脖頸邊漏風的縫隙用掌心一點點塞得嚴嚴實實。

鳥鳴昭告著新的清晨。推窗望去，遠處的田野看去仍是濕漉漉的。父親已經在社區裏忙活，用鍁背拍平一壟壟雪，和鄰居一起把單元門口的殘雪掃乾淨。今年這雪下得夠厚，來年地裏的收成絕對差不了。身旁幾位鄰里也搭著夥，拿著掃帚將單元門口的殘雪掃得乾乾淨淨。他們湊在一處，嗓門敞亮地聊著天，句句都離不開這場厚雪，臉上都漾著歡喜的笑意，

我望著遠處漸漸退去白雪的田野。風漸漸溫柔了，春天仿佛已經來到了。