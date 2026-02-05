曹景平

江南的冬天，難得見到一場大雪。可今年的這場雪，卻來得痛痛快快，來得鋪天蓋地。一夜之間，滿城浮動的梧桐葉，被捂在了厚厚的白絮之下。南京城的輪廓變得柔和，六朝煙水氣的恍惚感，從秦淮河邊透出氣息來，一場大雪一夜間讓南京變成了金陵。

晨起，我沿著太平門上山步道，朝紫金山走去。臺階上已有了深深淺淺的足跡，雪仍在落下，人比平日多了許多，最多的還是情侶，雪花一層一層落在他們的身上，他們只是偶爾相視一笑，並不伸手拂去。仿佛這場雪是專為他們下的，要用這純淨雪花，預演一場“共白頭”的誓言。

稍往西看去，便是明孝陵，大雪讓神道兩側的石象，石馬卸下了六百年的疲備。明太祖朱元璋，這位起於隴畝，終馭九州的皇親，在鐘山南麓刻下了大明王朝最深的印記。中山陵的藍瓦覆蓋著皚皚白雪，那純粹的藍與潔淨的白，構成肅穆而崇高的和諧。想起孫先生那句“天下為公”他畢業奔走，建立共和。紫金山的偉大，或許將帝王的雄心與革命者的理想，同時擁人懷中，用一場大雪，展現同樣值得沉思的風景。

一個與雪有關的故事，東晉的王徽之，雪夜醒來，忽憶友人戴逵，便乘小舟沿剡溪而去。船行一夜，至戴家門前，他卻又命舟船返回。人間至情之事，往往不在於抵達，而在於那被一場雪喚醒的，興之所至。人們踏雪而來，頭陀嶺那裏能將半個銀裝素裹的金陵盡收眼底。半山腰一棵老梅樹，虯曲的枝幹上，積雪已壓出優美的弧度，點點嫩黃的梅蕊，倔強地探出頭來，梅與雪，多少文人筆下的千古知已，完美的交觸。

我忽然覺得，這滿山的雪像一次短暫的“掩埋”。它將明孝陵神道石獸的威嚴棱角撫平，將中山陵藍瓦的肅穆線條柔化。那些太過清晰、太過沉重的歷史符號，在雪的模糊下，暫時卸下了它們的使命與重量，顯露出本身近乎天真的靜謐。

越往上風愈勁，將頭陀嶺上的雪吹成一陣陣飄飛的霧。嶺上人影攢動，笑語喧嘩，人們爭相在最好的位置留影，將這難得一見的銀裝素裹，自己的笑容一同定格。而我，更願意將目光投向那熱鬧的邊緣，投向雪霧深處更蒼茫的山影。

下山時，雪又零星地飄了起來，落在蒼松的針葉上，落在那些無名的、長滿青苔的斷碑殘碣上。來時的足跡大多已被新雪覆蓋。絡繹不絕的人們還在向上攀登，眼裏閃爍著孩童般的快樂。一場不期而至的大雪，靜靜的覆蓋了一切，帝王的雄心，革命者的理想，戀人的誓言，遊人的驚歎。習慣了歷史厚重的六朝古都，迎來盛大的節目。

走到山腳下，回望紫金山，山上的雪，在黃昏的燈光裏，泛著清冷的微光。

陽光下雪終將會融化，它滲入紫金山的泥土，它帶著梅花的香氣，石象石馬的沉默，帶著無數未競的夢想。滋養著紫金山的松柏，洗淨中山陵臺階上的塵埃。匯入秦淮河流入長江。也會留下美好的回憶，雪中綻放的梅花，或許是一對夫妻多年後，偶爾翻出的合影中，兩個年輕的身影站在雪中的頭陀嶺，頭髮上落滿了雪花，笑得那樣燦爛，仿佛一瞬間，就走完了地老天荒。

雪落紫金山。山無言，雪亦無言。那紛紛揚揚的覆蓋與悄無聲息的融化之間，有些堅硬的東西變得柔軟，有些遙遠的東西變得親近。一場大雪，讓一座山的歷史層層疊疊地呈現，這或許是這場不期而至的大雪，所能贈予一座城市和城中之人最好的禮物了。