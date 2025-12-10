雪落薛剛山，銘記先輩魂／范琴

范琴

一場初雪，悄無聲息地降臨在這座塞外小城——豐鎮，它曾有個響亮的名字，叫綏遠。潔白的雪花紛紛揚揚，似是天空灑下的思念，將整個世界裝點得銀裝素裹，也悄然勾起了我內心深處那段與先輩、與過往緊密相連的記憶。

薛剛山，這座承載著厚重歷史與英勇傳奇的山峰，在雪後更顯莊嚴肅穆。它宛如一位沉默而堅毅的巨人，靜靜地矗立在天地之間，見證著歲月的變遷，守護著這片土地上的人們。記得在上小學的時候，每到清明節，老師便會帶著我們這些懵懂的孩子前往薛剛山祭奠先輩。那時的我，雖不太懂得其中的深意，但看著那高聳的紀念碑，望著碑上刻著的密密麻麻的名字，心中也會湧起一股莫名的敬畏之情。

如今，我獨自一人踏上了前往薛剛山的路。下著雪的山路有些濕滑，每一步都走得小心翼翼，卻也走得格外堅定。腳下的積雪發出“咯吱咯吱”的聲響，仿佛是先輩們在輕聲訴說著那段烽火連天的歲月。

遙想當年，抗日戰爭的烽火在這片土地上熊熊燃燒。綏遠，作為戰略要地，成為了日軍覬覦的目標。無數的中華兒女，為了保家衛國，毅然決然地奔赴戰場，他們用血肉之軀築起了一道堅不可摧的長城，用生命捍衛了祖國的尊嚴和領土完整。電視劇《情深深雨濛濛》裏便有這個情節：書桓和尓豪奔赴的綏遠戰場，這是一個充滿硝煙與熱血的地方，每一寸土地都浸染著先輩們的鮮血。

薛剛山上，那座莊嚴肅穆的紀念碑，便是先輩們英勇無畏精神的象徵。它靜靜地矗立在那裏，仿佛在向世人講述著那些可歌可泣的故事。我緩緩走近紀念碑，輕輕撫摸著那冰冷的石壁，指尖傳來的涼意，卻讓我心中湧起一股暖流。那是先輩們用生命換來的溫暖，是他們用犧牲換來的和平與安寧。

思緒飄回小時候的假期，姥爺常常坐在溫暖的炕頭上，給我講述他們那個年代的故事。那是一個物資極度匱乏的年代，家裏孩子多，糧食不夠吃，為了能讓大家都能吃上一口飯，太姥姥做蓧時麵故意不煮熟。半熟的麵蓧，口感粗糙，難以下咽，但在那個特殊的時期，卻能讓大家有飽腹感。每每講到這些，姥爺的眼神中總會流露出一絲無奈和辛酸。而這時，姥姥便會輕輕哼起那首熟悉的《東方紅》，悠揚的歌聲在屋子裏回蕩，仿佛能驅散所有的陰霾。

我在炕上乖乖地寫著作業，聽著姥姥的歌聲，感受著那份來自長輩的關愛與溫暖。小時候的我又黑又瘦，實在不愛吃那口感粗糙的蓧。麵可姥姥總覺得我該多吃長身體，飯熟後，仍特意為我盛出“全熟”的蓧麵，滿眼期待地催我多吃。我硬著頭皮吃完，抬頭便撞見姥姥臉上如冬日暖陽般綻放的幸福笑容，那笑容瞬間照亮了我童年的每一寸時光。

如今，生活發生了翻天覆地的變化。我們不再為糧食發愁，不再為溫飽擔憂。我們可以坐在寬敞明亮的教室裏學習，可以享受各種現代化的便利和舒適。這一切的一切，都是先輩們用鮮血和生命換來的。他們用自己的犧牲，為我們鋪就了一條通往幸福的道路。

雪，依然紛紛揚揚地下著，落在薛剛山上，落在紀念碑上，也落在我的心頭。我靜靜地站在那裏，望著眼前的一切，心中充滿了感激和敬意。感激先輩們的無私奉獻，敬意他們的英勇無畏。

我沉醉在這潔白的世界裏，仿佛看到了先輩們堅定的身影，聽到了他們激昂的呐喊。他們，將永遠激勵著我們前行。