雪藏5年！金賽綸遺作終於上映 穿校服青澀搭檔《暴君》男神

韓國已逝女星金賽綸遺作《우리는 매일매일》（暫譯：我們每天每天）等了近 5 年的時間，即將在今年 2 月韓國上映。官方也在今（ 15 日）公開首部預告片，見到金賽綸生前的青澀稚嫩演出，也讓粉絲不禁感到一陣鼻酸。

綜合韓媒報導，這部電影《우리는 매일매일》改編韓國網路超人氣的同名漫畫。由導演金敏宰執導，金賽綸、李彩玟兩大人氣演員主演，講述 17 歲的少男少女情竇初開，在校園譜出浪漫又青澀的愛情故事。

由於這部作品，不僅是金賽綸的遺作，還是《暴君的廚師》李彩玟首次登上大銀幕，自然廣受外界關注。據了解，其實電影早在 4、5 年前拍攝完畢，因金賽綸爆發酒駕風波，才導致原定上映的計畫停擺。

直至今日，官方才終於讓這部雪藏多年的作品問世。預計在 2 月韓國上映，至於台灣還有待片商另行公告。值得一提的是，負責發行的韓國片商「KoreaFilm코리아필름」也在YouTube預告片底下留言預告，未來會舉辦媒體試映會和演員見面會，讓粉絲相當期待。

