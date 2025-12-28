雪蘭莪慈濟人文學校結業 禪茶會與心對話

馬來西亞雪蘭莪靜思書軒人文學校，在人文大樓舉辦結業典禮。典禮開始之前，課程如常，小朋友製作靜思語感恩卡、家長則參加品書會。今年結業典禮特別增加禪茶會，大家一起體驗，如何沉澱思緒。

雪蘭莪靜思書軒人文學校結業典禮，融入禪茶會元素，讓親子體驗沉澱思緒的感覺。

慈濟志工 沈倩頻：「因為在這個忙碌的生活裡頭，很少有時間讓自己靜下心來，所以 想以這樣一個特別的方式，讓家長和孩子去體驗，這一種心中的寧靜。」

志工 楊雯元：「把家長跟孩子 我們會有分開，家長就在禪茶會靜心，然後孩子就在班上做靜心，我們就給他唱一個佛在靈山的影片，唱完 結束之後，我們就帶他們上來感恩堂，跟爸爸媽媽一起進行奉茶儀式。」

禪茶之後，孩子跪著為家長奉茶，喝下這杯充滿敬意的茶，感恩之情溢於言表。

慈濟志工 曾金釵：「當孩子在奉茶的時候 給父母的時候，其中一個孩子 他不自禁地會流眼淚，我們去關懷他的時候，他哭得更真情流露，所以我覺得 也讓我很感動。」

在人文學校學習旅程畫下句點之前，感受茶香環繞的氣氛，調伏內心，迎接未來。

