雪蘭莪洪災區 藍天白雲勘災助清理

馬來西亞面對今年這場洪災，政府救災機構，在雪蘭莪州、設立16個臨時疏散中心，收留兩千多位居民。其中受災相對嚴重的、是瓜拉雪蘭莪地區，在地慈濟志工接獲民眾通報，趕緊組成小隊，前往探訪關心之餘，也馬上動手協助清理家園。

連日不斷的豪雨，導致馬來西亞雪隆許多地區發生水災。慈濟志工接獲民眾通報，趕緊探訪 瓜拉雪蘭莪 蒂沙阿曼公立小學，這座臨時疏散中心。「OK啦 我們現在看了災區先，然後我們就過去那邊。」

紹佳娜阿曼住宅區，與毛糯河比鄰，每年都遭逢水災影響。受災的居民已經回家清掃家園。「一年兩次(淹水) 上次是華人農曆年。」

志工家訪途中，看到受災居民無力面對災後工作，志工毫不猶豫來幫忙。「感謝 感謝啦，將家具都搬出來 比較容易清洗，不然阻擋很麻煩。」

志工的任務還沒結束，一行7人加上2位當地朋友，再度驅車前往依約臨時疏散中心關懷。

