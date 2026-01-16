邢凱

推開堂屋的老木門，清冷濕潤的寒氣迎面撲來。最先映入眼簾的是屋簷角那一串長短不一的冰棱。

陽光爬上了東邊的屋脊，斜射下來，給這些冰棱鍍上了一層薄而脆的金邊。透明的冰棱裏面有微小的氣泡，還有一些順著紋路凍結成的塵土絲線。瓦簷呈黛黑色，冰棱懸掛在空中，尖角直對著青石板鋪就的臺階。

在溫暖陽光的照耀下，冰棱慢慢地融化了。看吧，第一滴融化的水珠從冰棱尖梢掙脫出來，“嗒”的一聲，落在地上，宛如一小粒珍珠子落在玉盤上。水珠在空中劃出一條銀線，在石板上炸裂成一個深色的圓點，很快就被乾燥的石板吸走了。接著又是一滴、兩滴……開始很稀疏，很猶豫，漸漸地連成了一串，時斷時續地響著，竟然有一種歡快的節奏。

冰棱尖的水珠搖搖欲墜，把陽光折射成小而亮的光斑。冰棱不再像寒夜時那樣冷硬了，輪廓變得模糊起來，表面上有一層亮晶晶的水光順著晶瑩剔透的柱體悄聲滑下。水流過的地方，冰棱就變薄了，裏面露出更清澈的玻璃芯。

水珠落下，不斷砸在青石板上。光滑的石板被水滴年復一年地鑿出許多淺淺的坑凹。水珠落下，激起密密麻麻的細小泡沫，沿著石板的縫隙滲入泥土中。臺階的縫隙裏現出一點嫩綠的顏色，那是被風吹落的草籽在雪水的滋潤下，試圖頂開陳年的腐葉。

那一刻，人心安靜下來、柔和下來。在屋簷下的清冷空氣裏，滴滴答答的水聲不斷響起，給人一種溫暖的感覺。消融本身就是一種溫存的“湯沸”，標誌著某種僵硬狀態的結束，某種流動狀態的開始。

在屋簷下的一個角落處，廢棄的陶甕裏裝著融化的雪水，清亮透明，映出天空的一角和飄浮的雲朵。我嘆惜冰棱融化後，冬天便少了這一景色。

外婆坐在屋簷下揀豆子。一滴冰水落在她的脖領上，她微微縮了縮脖子，抬頭眯著眼睛看簷角，小聲說：“雪化了，燕子快回來了。”外婆的眼神平和堅定。在她眼裏，冰雪融化與季節更替是世間最自然的事情，不必惋惜，只需等待。

聽著連綿不斷、生機盎然的滴水聲，看著石縫裏長出的新綠，我領悟到外婆話語的深刻含義。冰雪融化不是失去了一道風景，而是水滲入大地喚醒草籽，水汽升空醞釀雨水。此時雪融，是寒冬的結束，也是燕語春泥的開始。