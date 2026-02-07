雪見地區久旱未雨水源短缺 雪管處籲遊客節約用水
〔記者張勳騰／苗栗報導〕受近期持續乾旱影響，雪霸國家公園雪見遊憩區水源地出水量嚴重不足，雪見遊客中心、二本松解說站及相關公共設施民生用水已面臨告急。雪管處今(6)日呼籲，請近期內計畫前往雪見遊憩區的遊客務必節約用水，並自備充足飲用水上山。
雪管處表示，雪見遊憩區是台灣中部地區重要的旅遊地點，有豐富的森林生態、泰雅文化、林間木棧步道及北坑山、東洗水山等景點，吸引無數遊客前來旅遊健行休閒。而雪見遊憩區並無自來水，其用水來源主要仰賴大湖溪支流，由於最近山區已久未降雨，溪流趨於乾涸，蓄水池水位已降至警戒線並持續下降。雖然遊客中心內設有儲水設備，但目前僅能勉強供應基本的如廁與清潔需求，飲用水供應未來即將受限制。
雪管處提醒到訪遊客自備飲水，建議遊客上山前自行準備充足的瓶裝水或飲用水，以減少對園區供水系統的依賴。使用公廁時請適量取水，洗手時請縮小水量並隨手關緊水龍頭；若旱象持續未解，部分設施(如飲水機、洗手台)可能採取減壓或定時供水措施。同時將隨時監控水情調整用水管制措施，大家一起度過山區乾旱缺水的困境。
