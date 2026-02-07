雪見遊憩區缺水警戒！飲用水恐受限 入園務必「惜水如金」

近期山區久旱水源告急，雪見遊憩區儲水逼近警戒，園方籲遊客自備飲水、節約用水，共度乾旱難關。（雪管處提供／呂麗甄苗栗傳真）

近期山區久未降雨，雪霸國家公園雪見遊憩區水源出水量大幅下降，園區儲水設施已逼近警戒線，民生用水供應陷入吃緊。雪霸國家公園管理處（以下稱雪管處）今發出緊急呼籲，請計畫入園的民眾務必自備充足飲用水，並在園內節約使用公共用水，共同因應乾旱危機。

雪管處指出，雪見遊憩區並未設置自來水系統，日常用水全數仰賴大湖溪支流引水與蓄水池供應。由於近期山區溪流受持續乾旱影響逐漸乾涸，水源補注極為有限，導致遊客中心及二本松解說站的儲水設備水位持續探底。目前現有水量僅能優先維持基本的如廁與公共區域清潔，飲用水供應恐隨時受限。

因應嚴峻水情，雪管處提醒遊客入園時配合以下措施：第一、自備飲水，減少對園區供水系統的依賴；第二、惜水如金，使用公廁洗手時應縮小水量並隨手關緊龍頭；第三、共體時艱，若旱象持續未解，園區將不排除針對飲水機及洗手台實施減壓或定時供水管制；第四、謹慎用火，防範森林火災。

除了缺水危機，雪管處特別強調，近期山區植被因長期無雨而顯得極度乾枯，森林火災風險顯著升高。尤其今年初在大霸線山區曾發生森林火警，所幸搶救及時。園方嚴正呼籲民眾進入園區與步道健行時，應絕對避免野炊、吸菸或任何可能引發火源的行為，以免引發難以撲滅的山林大火，造成生態浩劫。

雪管處表示，將持續嚴密監測水源地的水情動態，並依據蓄水量機動調整相關管制措施。民眾出發前往雪見前，請務必先瀏覽雪霸國家公園官方網站或臉書粉絲專頁查閱最新公告。

