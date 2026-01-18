雪路濕滑 法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通

紐約市17日降大雪，皇后區法拉盛聯合大道與35大道附近17路面積雪濕滑，一輛Q44公車行駛期間疑因路況不佳發生打滑，車身一度橫向停在路中央。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市17日降大雪，皇后區法拉盛聯合大道(Union Turnpike)與35大道附近17路面積雪濕滑，一輛Q44號公車行駛期間疑因路況不佳發生打滑，車身一度橫向停在路中央，阻擋對向車道通行。儘管未引發成嚴重車禍，但也令現場交通短時間出現壅塞。

下午3時許，由於數小時的降雪，導致路面覆蓋濕雪與冰水混合物，行車條件不佳。當時在案發路口中，一輛公車車頭顯示「非營運中」(Not in Service)標誌，車身斜停於車道中央，後方車輛陸續減速停等，且不得已令部分駕駛改道繞行。

一名當時駕車行經該路段的女子表示，她在附近行駛時車輛突然打滑，輕微碰撞前方車輛，所幸未造成人員受傷或明顯車損，「大家慢慢把車挪開，最後都能自行離開，還蠻幸運。」

對於路況問題，附近居民與通勤族普遍認為降雪來得突然，與先前天氣預報存在落差，增加行車風險。一名在附近上班的居民表示，「今天一早出門的時候還以為只是下雨，沒想到一下子變成雪，路一下就開始滑」。也有通勤族說，部分路段疑未及時撒鹽或除冰，「這一段本來車就多，只要一結冰，很容易就塞住，大家剎車都不敢踩太重。」

該起事件未引發嚴重交通事故或人員傷亡，涉事公車在短暫停留並調整位置後，交通逐步恢復正常。市交通局提醒，降雪及雨夾雪天氣路面容易結冰，駕駛人應降低車速、保持安全距離，並留意突發交通狀況，以確保行車安全。

