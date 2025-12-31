雪隆分會歲末祝福 發願重啟慈濟列車

慈濟雪隆分會舉辦「2025歲末祝福暨精進日」活動。約3700多人次參與，除了演繹經典，重回慈濟成立時的克勤克難，也發願要啟動慈濟列車，一人號召5台，廣邀菩薩加入。

法船啟航，「無量義法髓頌」經藏演繹帶領全體雪隆慈濟志工回溯慈濟的歷史故事。一連兩天，將近3700人次志工出席。

志工 張喬棼：「 這次的歲末祝福是覺得滿感動的，我也是明白他們，台下已經付出很多的時間，然後他們才會帶出這一幕，那麼好看 和那麼震撼的表演。」

志工 李馨慧：「帶著兩個小孩，在他們這樣小的年齡，就已經可以接觸佛法，它其實是一個，在被薰習的一個過程來的，與其我們教孩子的時候，不如我們就身體力行，變成他們會慢慢地 會有所成長。」

動員476位志工演繹手語和短劇，見證慈濟走過一甲子，為佛教，為眾生。

慈濟志工 曹月慈：「最感動的那個部分，其實就是在《方向》，然後他們的演繹也是很好看，就是你會很入心，然後你會跟著他一起唱，然後就是你看了，你會 那個就是我要走的方向。」

慈濟志工 許佩華：「希望提醒每一位菩薩，我們要記得慈濟每一位師父，克苦 克難的精神。」

籌備團隊自八月起，就在各社區以讀書會方式，接引社區志工，投入經典演繹。

志工 王春香：「我覺得滿好玩的，很有趣 有學到，我們們也是可以表演，揮動自己的雙手，我感覺很自己斯文，我覺得自己做得很溫柔 很爽(快)。」

志工 李振超：「覺得自己在家裡練，怕練得不到位，所以今天就抽空過來，來和大家一起演練，覺得 它果然不一樣，可以學到更到位，然後更清楚一點，然後整個形式很有一種寧靜感。」

邁入下一個六十年，雪隆慈濟人發大願邀約慈濟列車，一人5台，匯集更多善的力量。

志工 蔡美清：「如果我們說一人5輛巴士，可能對於某一些志工來說，其實困難是肯定會有的，但是我們也應該要明白，我們能夠做的就是，盡量地去招更多有心的大德菩薩，一起跟我們走這個菩薩道，所以一人發願5輛車 5輛巴士，其實是指日可待。」

