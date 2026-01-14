雪隆分會精進共修 發心立願弘法利生

參與慈濟不只是做好事，也學習怎樣做個好人，好好做人。馬來西亞慈濟雪隆分會全體志工精進活動中，來自台灣的講者，傳授多年行善修行而累積的豐碩心得。

慈濟慈善基金會副執行長 劉濟雨：「迷信不如 不信，不信不如 正信。」

慈濟雪隆分會全體志工精進活動中，慈濟慈善基金會劉濟雨副執行長與一千三百多位志工分享，多年行善修行所累積的滿滿心得，激勵在場志工堅定信念。

志工 張殷美：「因為在還沒有進入慈濟的時候，我只認為 慈濟只是一個，很普通的一個慈善事業，但是 聽完了他的講座之後，慈濟的那個核心，其實是法脈，在修你自己的心。」

改變自己，影響他人，讓家庭和社會變得更美好，這是慈濟志工的使命。自己必須先改變向上，才能說服旁人。

志工 黃彩嫻：「今天我也帶了兩位新進志工來上課，還有我也影響我的丈夫，今天跟我一起來上課，他是有所改變，從他以前反對我做慈濟，到不給我出門做慈濟，到現在 他可以用他的大白車，載我們來上課。」

慈濟，注重行動，強調實踐；同時，也提倡精進學習，讓生命昇華。

