雪隆慈青善傳承 在愛與感恩中成長

「當我們同在憶七」是一場非常特別的大專生畢業感恩會，由雪隆慈青慈懿會舉辦，特意邀請畢業慈青的家長列席，一同回顧孩子這些年在慈濟團隊中的點點滴滴，見證他們的懂事和成長。

五位年輕人穿著畢業袍為雙親浴足，感謝父母養育之恩，成就她們完成大學教育。這是一場雪隆慈青慈懿會所主辦的畢業感恩會，讓父母在吉隆坡靜思堂見證孩子的成長。

畢業慈青 黃鈺婷：「我沒有想到有一天，我從接受這分送愛的人，變到我也可以去，把這分愛送給其他人。」

黃鈺婷的姊姊 黃茹芸：「就看到她更不一樣的一面了，就是知道她在這邊通常在做什麼，就今天看到她很多，原來她在這邊是做這些東西，就挺驕傲，她確實在這邊 她成長很多，有些時候處理事情，她反而像姊姊一樣帶著我。」

慈青是大專校院的清流，在年輕人群中啟發愛心，撒播善的種子。在課業之餘付出時間和精力，他們的收穫 超越課本中的知識。

畢業慈青 柯智恩：「當你做對的事情的時候，你會容易去影響別人，跟著你一起去做對的事情，身為老師 也是要去以身作則，去引導他們向善。」

柯智恩媽媽 李寶鑽：「一直以來都知道慈青，是在做著很好的事情，水災 有時候我的女兒之前也是講，她們去幫忙做什麼，我都有聽說，我也是很贊同的。」

慈青的背後，永遠有一群默默守護的志工。青年離鄉背景來到吉隆坡升學，志工就像第二家人一樣關懷和愛戴，讓年輕人勇往直前。

慈濟志工 呂婕琪：「只要你願意 我願意陪你，我很感動的是慈青孩子真的是很乖，他們也很配合，就是爸爸媽媽 ，還有學長姊對他們的愛，他們感受到 所以他們也會給回我。」

畢業不是結束，而是另一段人生修練的起點。這群青年將帶著慈悲和智慧在社會創造光芒。

