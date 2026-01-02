雪隆歲末祝福 傳家寶APP上架

慈濟雪隆分會的歲末祝福，其中有特別為全體雪隆志工舉辦的場次。節目中也介紹了雪隆分會最新的募心工具，即將在三月份推出的「傳家寶」APP，讓傳遞善法、募集善心變得更方便 更簡易。

吉隆坡靜思堂一連兩天非常熱鬧，近3700位來自雪隆分會和據點的志工「回家」，參與年度盛會「歲末祝福」。節目內容讓許多志工回憶起過去為「人間佛教」所付出的努力。

慈濟志工 許麗珠：「我們那個時候 人真的是很少，我從志工我就開始承擔了，然後到見習，我就是一個慈善的幹事 當時的手機，也沒有WhatsApp 什麼都沒有的，通過很多的路人 去問出來那些路的。」

慈濟志工 劉砡君：「砡君承擔這麼多年的幹部，這裡就是好像一個橋梁，去接引更多的人進入慈濟，也是讓更多的人 能夠接觸到佛法，志工的慧命，就是我最大的一個使命，讓人們都能夠聞法入心入行。」

慈濟志工方向一致，實踐著「走入人群，淨化人心」的使命。遇到挫折時，正信佛法就是最好的解藥。

慈濟志工 洪玉嬉：「因為曾經 我的協力組長跟我說，不管那一場的活動，(就算)出席的只有一個人，我們也是要繼續(舉辦)，如果你不辦，就永遠就是沒有菩薩出來，所以我就是堅持到現在。」

慈濟志工 楊晶蓮：「 我本身來說 我覺得基礎的就是，要把我們的家人帶過來，身邊的家人還有朋友都帶過來，從他們再去影響更加多的人，我覺得這個是沒有問題的，肯定可以達到的。」

雪隆分會也踏上雲端科技，讓美善的事蹟隨時隨地傳播，讓慈悲的善舉分秒隨處可行。

慈濟志工 鄭素桂：「慈濟這樣多年來，真正的一直在進步，看到之前的跟現在的慈濟，真的完全不一樣，如果我們不再做，慈濟也是一直在進步。」

志工 鄭秀金 ：「今年給我驚喜的是那個傳家寶，我覺得它與時並進，就一直在跟著社會進步，所以讓我們能跟上進步的腳步，說我們可以更便利地，做慈善走菩薩道。」

慈濟歲末祝福特邀月捐會員、長期護持的民眾出席，用感恩心回顧過去一年的暖心善行，用歡喜心迎接來臨一年的至誠願景。

