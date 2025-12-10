雪隆環保行路30 與上人連線導覽綠色行動體驗展

上人行腳在台北新店靜思堂，今天有馬來西亞、雪隆分會的環保團隊一共40人，分享在當地推動環保三十周年的點滴，今年特別發起"撿跑運動"，還有為期半年的"綠色行動體驗展"，其中亮點，除了有八個展區，通過多媒體互動和裝置藝術，還有一座11公尺長的「環保鯨」矗立在吉隆坡靜思堂門口，希望透過實際體驗，引領民眾意識到氣候變遷的危機，是人人有責。

馬來西亞慈濟志工 俞自如：「每個月一次的環保日，是每個人都很期待的一天。」

「現在已經有好多好多位的志工們，在靜思堂列隊歡迎上人。」

零時差連線，帶著上人從新店靜思堂，親臨吉隆坡靜思堂，觀賞「綠色行動體驗展」。

「在人文廳的西班 就是我們，綠色行動體驗展的展區了。」

適逢慈濟雪隆分會，而立之年、也是慈濟環保35周年，八個展區，圍繞科技與裝置藝術，還有吸睛的「環保鯨」，期待喚起民眾，對氣候變遷的意識。

證嚴上人開示：「可以不同階級的人，而且可以共同一番的心念，真正地完成出來是這樣的漂亮，很不簡單 很讚嘆歎 感恩。」

為期半年的展覽，凝聚不同世代，還有各行各業慈濟人的力量，秉持著做、就對了！為企業、學校，量身設計導覽，專題講座、實做手工，推展環保、實踐綠色生活。

馬來西亞慈濟志工 黃時常：「與組員互動和解決問題，秉著 感恩 尊重 愛的精神，即使道具不符合要求，也不會馬上去拒絕，先來聆聽 接受對方的能力，或是給予備案，過程中看到很多感動的故事。」

證嚴上人開示：「(馬來西亞)不管是來或去，都要三千多公里，今天也無形的也來回，已經六七千公里，這六七千公里，在這樣的一個多小時，我們這樣已經繞過了，這只是在意識中的知道 了解，但是實際的路我是沒有走過，不過感覺很親切，如同天天在當地進出。」

從大地的環保，慢慢帶出心靈環保，慈濟在雪隆分會的環保30周年，只是開始，期待更多人接力。

