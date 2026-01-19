雪隆靜思書軒21歲 人文教育枝繁葉茂

這幾年，國際書店紛紛進駐馬來西亞市場。加上在大馬當地原有深耕多年的大眾書局、城邦閱讀花園，還有 BookXcess，讓閱讀市場百花齊放。唯獨有一家書店，不僅致力推廣閱讀外，更注重培育讀者的人文素養，關心客人的心靈健康。這家書店叫做「靜思書軒」，剛剛度過21歲生日。

這歡慶21歲的生日會，主角不是一個人，它是一家書店。馬來西亞吉隆坡第一家「靜思書軒」，2004年在繁華喧鬧的武吉免登一座商業大樓的地下室，成立了這個閱讀空間。

靜思書軒第一任店長 郭思慧：「21年來 這一間上人的書店，也是社區的客廳，都有很多的志工，用愛心不斷地在守護，一粒種子在這邊，然後現在21年了 ，已經長成一棵大樹了 ，可以越長越大 然後庇蔭更多的人。」

21年來武吉免登靜思書軒接待了無數位的客人，有的人正處在絕望的邊緣，也有人對生命失去信心。不過，他們都有一個共同點，就是在這家書軒被一句話，一本書扭轉頹勢。

聲音 慈濟志工 葉寶珍：「在書軒是一個有很好的氛圍，那閱讀 你的心不會亂。」

慈濟志工 許麗珠：「本來覺得是書離我很遠的，都是書在看我 ，我們思慧師姊，她就是一直叫我們看書，就善用每一個星期二，排班的時候 就是看 翻這一本書，那我每一次來 沒有辦法看完，都是看一點一點 自己做紀錄，然後過後就養成了這種的習慣。」

毗鄰的是慈濟社會教育推廣中心，和靜思書軒聯辦週年慶，也舉辦了多項體驗課程，讓街道上的路人也被吸引到來。

民眾 潘金發：「你們在辦這個(靜思書軒)，給人家來學習 培養下一代，小孩子是國家的棟梁，必須要給他香火傳下去，讓那些孩子們都能夠得到一個，懂多知識 散播大愛的一個地方。」

靜思書軒就像一杯原產地來自台灣、經過深培的利比里卡咖啡，風味獨特濃郁，將人生的苦澀轉化為甘甜，還有淡淡的心靈香味。

