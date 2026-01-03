雪隧內時速97公里「後車仍緊貼」！恐怖畫面車友罵爆：就是在逼車

（記者洪承恩／綜合報導）雪山隧道近日再度引發行車安全討論，一段行車畫面在網路曝光後掀起熱議。影片中，前車駕駛表示自己在隧道內車速已逼近甚至超過限速上限，但後方轎車仍長時間緊貼不放，幾乎沒有安全緩衝距離，讓人感到相當壓力，也被質疑是典型的「逼車」行為。

根據民眾PO在「爆料公社」的畫面顯示，事發地點位於車流量極大的雪山隧道，前車時速一度來到97公里，仍遭後車緊迫跟隨。原PO氣憤表示，對方若想違規超速，大可自行變換車道，不該在隧道內貼車行駛，影響其他用路人安全。影片曝光後，立刻在社群平台引起大量討論，不少網友直呼「在隧道裡這樣開真的很危險」。

廣告 廣告

圖／民眾分享在雪隧內開車的恐怖事件，時速已開到97公里，後車仍緊緊貼著。（翻攝爆料公社）

有民眾指出，雪山隧道平日通勤與假日車流本就繁重，隧道內最高速限為每小時90公里，最低速限則為70公里，目的就是避免車速落差過大導致追撞事故。依規定，小型車在隧道內應保持至少50公尺的安全距離，大型車更須維持100公尺以上，若遇到壅塞或特殊狀況，也不得低於20公尺。

針對影片中後車的行為，警方說明，未保持安全距離已屬違規，可依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣3000元至6000元；若以逼近、壓迫等方式迫使前車讓道，最高可處3萬6000元罰鍰。雖然目前未接獲當事人正式報案，但從畫面判斷，後車與前車間距明顯不足。

不少網友也分享自身經驗，有人建議透過行車監控中心通報位置與車號，請警方協助處理，也有人提醒雪隧已有科技執法，未保持安全距離、超速或任意變換車道，往往不需檢舉就會被開罰。警方呼籲，用路人行經隧道務必遵守速限與車距規定，行車多留一點距離，才能替自己與他人多一分保障。

更多引新聞報導

「想要妳的貞操」日本狼父假借畫模奪繼女初夜 長達七年禁忌控制

Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住

