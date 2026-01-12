雪隧急煞釀追撞！小客車頭變廢鐵 北上車流回堵4公里

國道5號雪山隧道於今（12）日下午2點22分發生一起驚險車禍，導致北上車流一度回堵達4公里。根據警方調查，79歲王姓男子駕駛一輛小貨車行駛於雪隧北向內側車道時，因發現前方車流壅塞而緊急煞車，卻導致車輛失控偏入外側車道，隨後遭到後方68歲吳姓男子駕駛的小客車直接撞上。

國道5號雪山隧道於今（12）日下午2點22分發生一起驚險車禍，導致北上車流一度回堵達4公里。（圖／警方提供，下同）

事故發生後，原本已經因交通壅塞而回堵的3公里車流更加惡化，延伸至4公里。所幸，雙方駕駛均未受傷，且經過酒測檢測，兩人均無酒駕情況。警方指出，該起事故於下午3點13分順利排除，北上車流才逐漸恢復正常。

廣告 廣告

警方提醒駕駛人，行經雪山隧道時應保持安全車距，並隨時注意前方車況，以避免因急煞導致車輛失控，進一步引發交通事故。

延伸閱讀

影/慘！宜蘭田間轎車對撞機車 騎士「後空翻」再撞反光鏡

影/驚悚瞬間曝！國1新竹段惡男鬼切撞車「飄移」逃逸

19歲女車禍「切脾臟、胰臟」！母喊怎嫁人 她崩潰走不出