雪隧烏龜車去年示警23萬次！春節連假勿當「路隊長」

春節連假將至，國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁換車道，如有慢速車將導致壅塞加劇，使通行量下降。為提醒用路人依速限適當加速，交通部高速公路局於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，去年共示警23.4萬次，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，呼籲依速限行駛勿當「路隊長」。

高公局針對車速低於70公里／小時，且與前車間距大於100公尺之小型車(大客車間距為大於150公尺)進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車的車號(遮蔽1碼)及車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

高公局於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統。經統計114年通過雪山隧道北向車流量約1,125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1％；114年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9.6千次，約占3.0％，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒之用，而非用於執法，惟國道公路警察局於雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依道路交通管理處罰條例第33條，處3000至6000元罰鍰，呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺之間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。

高公局提到，春節連假國道收費採單一費率收費，其中2月17日至22日0至5時暫停收費，國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費，請各位用路人參考利用。

