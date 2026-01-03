雪隧開到時速90！ 後車仍死貼逼車 駕駛怒批「太危險」

宜蘭縣 / 綜合報導

一段在雪山隧道內行車的影片在社群引發熱議。

影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限90公里，仍遭後方車輛長時間緊貼，距離近到幾乎沒有安全緩衝，駕駛人直轟「雪隧裡面貼這麼近！想違規不會自己變換車道嗎，駕駛人還呼籲，不要影響正常使用道路駕駛的人」。

影片曝光後，網友留言區迅速炸鍋，痛批後車駕駛缺乏交通安全觀念，認為在隧道內保持車距是基本常識。

