雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
實習記者藍子瑄／台北報導
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。
臉書粉專「爆料公社」分享一段民眾提供的行車影片，畫面中可見，原PO行駛在雪隧內，車速已來到時速97公里，明顯高於速限90公里，但後方車輛仍持續貼近，幾乎沒有安全距離，讓原PO忍不住抱怨，「你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」
原PO也指出，後方車輛不僅距離過近，還疑似出現惡意逼車的情況，讓他在隧道內行駛時心理壓力極大，深怕一個突發狀況就釀成事故。
影片曝光後，引來大量網友留言討論，有人分享自身經驗表示，「在高速公路最怕前車亂踩煞車，但遇到這種貼很近的，我反而會輕踩煞車，讓對方自己嚇到減速」、「我上次也是被逼，最後噴雨刷水，後車才拉開距離」、「這真的有逼車的感覺」。
也有不少「內行人」提醒，其實在雪隧內緊貼前車，後方駕駛恐怕早就踩到紅線，「不用理他，雪隧有科技執法，他這樣一定會被開單」、「小型車至少要保持50公尺車距，不用檢舉，系統自己會抓」。
對此，國道警察國九大隊先前曾說明，雪山隧道內若未依規定保持安全距離，小型車須保持50公尺、大型車100公尺，已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第2款，可處新台幣3000元至6000元罰鍰。
警方也指出，雪隧內已設有科技執法設備，針對未保持安全距離、超速、慢速行駛及任意變換車道等違規行為加強取締。若民眾遇到疑似逼車或危險駕駛情況，可將清楚拍攝日期、時間與地點的影片，上傳至國道公路警察局網站進行檢舉。
警方呼籲，用路人行駛於雪山隧道或任何道路時，都應保持適當車距，避免因一時心急釀成事故，確保自身與他人行車安全。
