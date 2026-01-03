雪隧開時速97仍遭逼車！「4秒死貼畫面」曝光惹眾怒

生活中心／饒婉馨報導

臉書社團《爆料公社》近日流傳一段行車紀錄器影片，畫面曝光後瞬間引發熱議。當時原PO的車速已接近速限90公里，但從影片中清楚可見，後方一輛黑色轎車仍惡意緊貼、近距離尾隨，完全沒有保持安全緩衝距離。危險駕駛的行徑讓原PO忍不住怒轟，「可以不要影響正常使用道路的人嗎」。





原PO車主遭黑色轎車緊貼，氣得錄下影片發上社團，不少網友直言：直接打電話到行車監控中心。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

原PO發出自己在雪隧裡的行車片段，表示自己時速已達97公里，明顯超過原本規定的90公里限速，但從車內後照鏡可清楚看到，後方黑色轎車仍持續貼車行駛，讓原PO不滿怒轟「你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」，並指出在雪隧這樣開車真的很危險。貼文發出後，後車緊貼行為惹怒網友，且不斷強調隧道內保持安全距離是基本常識。

廣大網友陸續給出應對措施，並嚴厲批評這種危險舉動。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

影片在社團曝光後，有網友表示「減慢速度，搖下窗戶示意讓他超車」、「我會輕踩煞車….因為我怕超速」、「有逼車的感覺…那麼趕不會搭高鐵膩，沒素質」、「最賭爛這種開車法」、「這個我會把速度降到最低速限，然後開啟定速，反正你不用花精神開車，他更要加強注意力開車，累得是他！」；不過也有另一派網友提醒，「煞車別踩，免得被牠反告逼車，油門鬆開把速度降到最低速限就好，氣死牠」，更出現網友提供應對措施，「直接打電話到行控中心，會影像截圖開罰」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的！」、「遇到這種的，你還是開速限下限吧，他超車，再幫國庫謝謝他」。





原文出處：雪隧飆「時速97」仍遭後車緊貼！駕駛PO「4秒逼車片」網怒1招：他會收到罰單！

