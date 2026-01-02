雪隧開97km仍遭逼！後車油門直催超危險 駕駛怒：貼這麼近

一名駕駛近日行駛在雪山隧道時，即便已經開到97公里，但後車仍緊貼著他，使他壓力山大，他事後將這段經歷PO網分享，不少網友都直呼實在太危險。

一名網友行駛在雪隧時遭逼車。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友近日在臉書社團爆料公社分享一段影片，並怒噴：「速限90都已經開97了，雪隧裡面貼這麼近！你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」從畫面中可見，原PO車內的副駕駛透過車後鏡頭錄下後車逼車的畫面，稍有不慎，兩車就很有可能直接撞在一塊，可以說是相當危險。

這段影片在網上曝光，不少網友紛紛留言：「我會建議播到行車監控中心，跟他們說你的位置和車號，他們會幫你做舉發」、「檢舉吧，這個很容易過的」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的」。

對於後車的逼車行為，眾人紛紛留言痛斥：「隧道雙白線不能變換車道，但逼這麼近有點可怕」、「沒保持安全距離是違規啊」、「我都定最高速限讓他氣死」。

