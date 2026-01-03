雪隧驚魂！時速97公里仍遭「貼屁股」逼車 駕駛哀求：想違規不要影響他人

從車主行車紀錄器顯示，一輛黑色自小客完全緊貼行駛，根本沒有保持安全距離。（翻攝爆料公社）

一名駕駛日前行經雪山隧道，遭到後方自小客車逼近，儘管車速來到97公里，後方車輛依然緊貼，他PO網喊太危險，「想違規不會自己變換車道！不要影響他人」，影片也引發網友討論，紛紛留言「那麼趕不會搭高鐵嗎，沒素質」、「檢舉吧！這個很容易過的」。

苦主描述被惡意逼車的經過

根據「爆料公社」臉書粉專分享網友Bo Yung Yu的影像，車主指控，他日前開車進入雪山隧道，遭後方一輛黑色自小客逼車，由於雪隧限速90公里，車主車速來到97公里，後方車輛還是緊貼，根本沒有安全距離。車主事後將行車紀錄器上傳網路，並不滿表示，實在太危險，「你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」

網友看了影片紛紛表示，「直接打電話到行控中心，會影像截圖開罰」、「如果真的不太高興，可以檢舉未保持距離」、「最賭爛這種開車法」、「沒保持安全距離是違規啊」、「有逼車的感覺，那麼趕不會搭高鐵嗎，沒素質」、「檢舉吧！這個很容易過的，對付這種不尊重別人生命的，算很輕了」、「我會輕踩煞車...因為我怕超速」。

現行交通規定是如何處罰逼車的行為？

也有網友分享類似經驗提到，「我上次還被閃大燈，而且我前面還有車，最後是噴雨刷水洗擋風玻璃，然後他就離我好遠」、「我會放油門回到90，反正是對方未保持距離，不要急煞或有煞車動作都沒事」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！」

根據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第2款規定，汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則，處3000元至6000元罰鍰。另「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，行駛於長度4公里以上或經管理機關公告之隧道，小型車應保持50公尺以上之行車安全距離，大型車應保持100公尺以上之行車安全距離。

