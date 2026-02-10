自由時報

雪隧「路隊長」去年春節示警近萬次 最高可罰6千元

吳亮儀

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是春節連續假期，交通部高速公路局今天(10日)說明，國道5號雪山隧道因連假期間車流量大且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞加劇，並使雪山隧道整體通行量大幅下降，以去年春節為例，慢速車示警就高達約9600車次。

高速公路局指出，為提醒用路人依速限適當加速，高速公路局在雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於70公里/小時，且與前車間距大於100公尺的小型車(大客車間距為大於150公尺)進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車的車號及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

高公局在國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統。經統計，去年通過雪山隧道北向車流量約1125萬輛次，慢速車示警約23.4萬次，約占2.1%。

去年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警約9600次，約佔3.0%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過，已影響國5通行效率。

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒，而不是用於執法；但國道公路警察局於雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。

高公局提醒，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條，處3000元到6000元罰鍰。呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。

高公局提醒，春節連續假期國道收費採單一費率收費，2月17日(週二)到2月22日(週日)0～5時暫停收費，國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費。

