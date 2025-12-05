雪霸七卡行動日修步道清垃圾 守護山林成果豐碩

雪霸國家公園管理處辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有五十位熱心民眾及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪山約一公里的步道及清理七卡山莊周邊陳年垃圾約二七一公斤，展現民眾守護山林的決心，成果豐碩。

雪霸處表示：雪山登山步道從登山口至七卡山莊路段石階鋪設已逾二十年，每年約有四至五萬人次登雪山再加上每年約有一萬三千人次登山口到七卡山莊一日往返的民眾，使得步道旁的沖蝕溝越來越深，石階也不平整，不僅造成環境衝擊也影響遊客安全。此次號召熱心民眾在專業志工們的帶領下，以人工的方式協助修復雪山登山步道登山口路段的石階區域，將石階導正固定、鬆動的泥土與沖蝕縫隙回填並夯實，讓步道更穩固、更加安全。另外也前往七卡山莊進行周邊陳年垃圾的清理工作，令人意外的是，民眾在撿拾過程中發現年代久遠的垃圾，如「媽媽牌泰山快餐」的包裝紙、「古早綠皮的黑松汽水」的鋁罐等物件，彷彿從土裡翻出時光的痕跡。大家邊清理、邊感嘆這些物品雖有童年記憶的味道，卻不該永遠留在美麗的山林裡。看著山景如此壯麗，參與者更加深刻體會無痕山林的重要，也覺得能親手為土地做點事，是一件既有意義又值得驕傲的事。

雪霸處指出：經過兩天、兩梯次參與者的努力，共維護登雪山約一公里的步道，讓石階更穩固耐用，步道的階距更適合踏出來的步伐及共清出七卡山莊周邊六十九袋約二七一公斤的垃圾，包含玻璃瓶、廢電池、衣物、寶特瓶，以及大量已脆化的塑膠袋等。這些成果，其實是一段由民眾用雙手與善意堆疊而成的山林溫度，也是對守護山林環境付出的實際行動（見圖）。

雪霸處呼籲，活動雖已結束，但守護山林的行動並未停止，登山健行從減少一次性用品、遵守無痕山林守則，在步道上行走不走捷徑，到攜手參與下一次的維護山林環境行動，每一個日常的小作為、每一次願意彎腰撿拾的瞬間，都能讓山林變得更健康、更永續。