雪霸七卡行動日！志工修復1公里步道 清出271公斤陳年垃圾

雪霸國家公園管理處在雪山七卡山莊舉辦「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，50位熱心民眾及志工齊心修護登雪山約1公里步道，並清理七卡山莊周邊271公斤陳年垃圾，用行動守護山林環境。

雪霸處表示，雪山登山步道自登山口至七卡山莊的石階鋪設已逾20年，每年約有4至5萬人次登山，加上約1萬3千人次一日往返，使步道旁沖蝕溝加深、石階不平整，不僅衝擊環境，也影響遊客安全。此次活動由專業志工帶領民眾，以人工方式修復石階，填補鬆動泥土與沖蝕縫隙，讓步道更穩固耐用，行走更安全。

參與者同時清理七卡山莊周邊陳年垃圾，發現「媽媽牌泰山快餐」包裝紙、「古早綠皮黑松汽水」鋁罐等年代久遠物件，如同挖出時光痕跡。民眾一邊清理、一邊欣賞壯麗山景，深刻體會無痕山林的重要性，也為能親手守護土地感到驕傲。

經過2天活動，共維護登雪山約1公里步道，清出七卡山莊周邊69袋、約271公斤垃圾，包括玻璃瓶、廢電池、衣物、寶特瓶及脆化塑膠袋。雪霸處指出，這些成果象徵民眾以雙手與善意堆疊的山林溫度，也是守護環境的實際行動。

雪霸處呼籲，活動結束不代表守護停止，登山健行可從減少一次性用品、遵守無痕山林守則、步道上不走捷徑，以及參與後續維護行動做起。每一次彎腰撿拾、每一個小行動，都能讓雪山及七卡山莊的山林更加健康永續。

