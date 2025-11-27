雪霸兒童故事圖畫書創作冬令營 12/8報名

透過遊戲認識氣候變遷。

▲透過遊戲認識氣候變遷。

雪霸國家公園管理處將於一一五年二月二日至二月六日在汶水遊客中心舉辦「雪霸國家公園兒童故事圖畫書創作冬令營」。活動自一一四年十二月八日上午九時起開放線上報名，歡迎國小四至六年級、熱愛說故事與繪畫創作的學童踴躍參加。

雪管處表示，繪本創作是一項能同時培養想像力、觀察力、專注力、邏輯推理與美學表現等多元能力的綜合學習活動。自一○七年起，雪管處持續辦理兒童繪本創作體驗營，至今已協助學童完成約一三○本個人繪本作品，並陳列於遊客中心環境教育教室，深受來訪小朋友喜愛。

廣告 廣告

今年冬令營課程融入聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），內容從氣候變遷、環境保育延伸至社會平權與全球公民意識等議題。課程特別採用天下雜誌「SDGs兒童永續書房」推薦的一百本繪本，由講師以精選故事引導學童開拓國際視野，從生活中思考與發掘永續議題，並學習以故事表達永續精神。

為落實永續理念，營隊同時透過日常行動教育孩子珍惜食物資源。活動期間將精準估算每日餐食份量，並採取「吃多少、拿多少」的方式，引導學童減少剩食，降低廚餘產生。若有少量剩餘食物，則由工作人員協助打包，避免浪費。一一四年冬令營即成功達成「零廚餘」，深具教育意義。

本次營隊為期五天，課程內容包含：SDGs主題故事導讀與討論、故事分鏡設計與創作實作、自然繪本創作理念與技巧、圖文整合與繪本製作，陪伴孩子完成具故事性與教育意涵的個人繪本創作。

活動名額限二十五位，報名費用為新臺幣八百元。有興趣的學童與家長可至報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registra-tion/洽詢專線：（037）996100轉856。雪管處誠摯邀請小朋友一同進入故事與想像的世界，在創作中培養觀察自然、關懷環境與思考永續的能力。